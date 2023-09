Une fusion des ressources policières de la Gendarmerie royale du Canada surviendra prochainement dans le nord du Manitoba, en raison d'un manque de personnel. Les détachements de Flin Flon, Snow Lake et Cranberry Portage partageront leurs ressources dès le 5 octobre.

La GRC assure que ce partage de personnel ne représente pas une perte de service .

Les agents de Flin Flon, de Snow Lake et de Cranberry Portage se rendront là où il le faut et quand il le faut et que les appels seront traités en priorité, indique la GRC dans un communiqué.

. Les détachements dans les trois communautés resteront ouverts, l’infrastructure restera en place et les ressources seront partagées, poursuit-elle.

Le maire de Snow Lake Ron Scott affirme que la municipalité de 1100 résidents, située à 700 kilomètres au nord de Winnipeg, compte également sur la présence de policiers comme moyen de dissuasion.

Le conseil se démène pour déterminer ce que nous allons faire à l’avenir , a-t-il déclaré, sur les ondes de CBC , mardi.

Il s'inquiète entre autres du temps d'attente pour obtenir le service de policiers qui se trouverait à une grande distance de sa ville en cas d'urgence. Il mentionne que Flin Flon se trouve à 190 kilomètres de Snow Lake, l'équivalent de deux heures de voiture.

Nous avons un problème d’alcool au volant. Nous avons également un important problème de drogue à Snow Lake.

Éviter les situations d'épuisement professionnel

Les pompiers ont également besoin de l’aide des policiers lors d'accidents de voiture ou d'autres incidents, selon le maire Ron Scott.

La Gendarmerie royale du Canada soutient, dans son communiqué, que le modèle actuel de dotation en personnel ne peut être maintenu sans entraîner l’épuisement des agents.

Le directeur pour les Prairies de la Fédération de la police nationale, Bobby Baker, trouve important que les agents prennent une pause, en particulier dans les communautés où les ressources sont limitées.

Ce n’est certainement pas l’idéal et c’est quelque chose que nous ne voulons pas pour nos agents. En même temps, nos agents continueront à vivre à Snow Lake, et il s’agit d’une situation temporaire.

M. Baker insiste sur la nécessité pour les policiers de se reposer afin de bien faire leur travail.

Il ajoute que l’idée est de disposer d’un grand nombre d’agents afin de pouvoir offrir un peu de répit par des rotations.

Le maire de Snow Lake a également pris contact avec l’Association des municipalités du Manitoba. Ron Scott a l'intention de demander une réunion avec les hauts dirigeants de la GRC au Manitoba.

Le conseil municipal a tenu une réunion mardi et mercredi afin d'informer les citoyens, de dissiper les rumeurs et de permettre aux membres de la communauté d’exprimer leurs préoccupations, fait savoir le maire Ron Scott.