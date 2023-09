Québec offre une aide financière de 434 000 $ sur quatre ans aux Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l’Est du Bas-Saint-Laurent et du KRTB pour poursuivre les efforts de sensibilisation des élèves aux violences à caractère sexuel.

Les sommes allouées doivent permettre la tenue d'ateliers dans les écoles secondaires de la région pour sensibiliser les élèves aux violences sexuelles.

L'annonce survient après que la province ait été sommée d'en faire plus pour contrer les violences sexuelles dans les écoles. Au printemps dernier, de nombreuses dénonciations en matière d'inconduite sexuelle dans le réseau scolaire ont d'ailleurs mené à la tenue d'une enquête sur la question.

On considère que cet investissement est nécessaire et on espère qu’il deviendra récurrent , commente, au nom de toute son équipe, Christine Fiocco, adjointe administrative du CALACS du KRTB .

Celle-ci explique que l’aide financière de 217 000 $ reçue par le CALACS permettra de continuer de donner des ateliers au cours des quatre prochaines années. Ces derniers sont offerts depuis 2018 dans les écoles secondaires du KRTB , ajoute-t-elle.

Les ateliers abordent des thèmes comme le consentement, les mythes et préjugés, les différentes formes d'agressions à caractère sexuel et le pouvoir d’agir des jeunes à ce sujet.

Les membres de l'équipe du CALACS du KRTB considèrent être bien outillés pour donner ces ateliers auprès des jeunes, puisqu'ils travaillent spécifiquement avec les victimes d’agressions à caractère sexuel. Cette sensibilisation est essentielle, selon l'équipe, à prévenir les violences à caractère sexuel.

L'investissement annoncé s'inscrit dans le cadre du programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel, qui s'adresse aux jeunes du secondaire, à leurs parents et au personnel scolaire.