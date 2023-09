Vague de manifestations à Winnipeg sur les politiques scolaires d’identité de genre

À Winnipeg, des manifestants mécontents des politiques scolaires d’inclusivité et d’éducation à la sexualité et au genre ont fait face à une contre-manifestation en soutien à la communauté LGBTQ+, mercredi. Les deux groupes ont brandi des pancartes et ont scandé des slogans devant le Palais législatif du Manitoba sous la supervision des policiers.

De tels rassemblements, baptisés Un million de personnes marchent pour les enfants (en anglais, 1 Million March 4 Children ), ont lieu un peu partout à travers le pays, mercredi.

Au Manitoba, des événements sont prévus à Brandon, Winkler, Morden, Steinbach et Dauphin.

D’après le site Internet de 1 Million March 4 Children, l’organisation milite contre ce qu’elle nomme l’idéologie de genre .

Carol McGann, une participante à la manifestation, affirme ne pas être contre les droits des personnes transgenres. Ce que je conteste, c'est l'endoctrinement des enfants , précise-t-elle.

D’après elle, éduquer les enfants au genre et à la sexualité est inapproprié. Injecter des informations à quelqu’un est mal , affirme-t-elle, tenant à la main une pancarte sur laquelle on peut lire : Cessez l’OSIG (Orientation sexuelle et identité de genre), laissez les enfants être des enfants.

Carol McGann croit que le système scolaire ne devraient pas enseigner certaines facettes de la diversité sexuelle et de genre aux jeunes.

Ce sont des enfants. Ils n'ont pas la capacité mentale de comprendre ce qui se passe et ce que cela signifie à long terme.

« Protégez les enfants transgenres »

En réponse au rassemblement, des parents et des militants pour les droits des personnes LGBTQ+ se sont réunis en matinée devant le Palais législatif du Manitoba.

Alors que les deux groupes se sont réunis devant l’édifice, les slogans Laissez les enfants tranquilles se sont mêlés à ceux proclamant Protégez les enfants transgenres et l’amour est plus fort .

Theo Robinson, pasteur anglican et militant transgenre, était sur les lieux tôt, mercredi matin, afin de participer à l’occupation des lieux en amont de la manifestation de 1 Million March 4 Children.

Theo Robinson, pasteur anglican transgenre, a participé à la contre-manifestation au Palais législatif du Manitoba, mercredi.

Le fait qu'ils viennent ici pour faire du mal aux enfants, pour faire du mal aux jeunes, pour augmenter le taux de suicide, pour augmenter le taux de dépression, cela n'a aucun sens pour moi.

Selon lui, les écoles devraient être un lieu où il est sécuritaire pour les jeunes de réfléchir à leur identité et de faire des choix en la matière. La raison pour laquelle les enfants font cela à l'école et non à la maison est probablement parce que ce n'est pas sécuritaire , croit-il.

Laura Wiebe, étudiante en travail social à l'Université du Manitoba et représentante des étudiants LGBTQ, se dit très heureuse de la forte participation à l’événement.

S’adressant brièvement à la foule sur les marches du Palais législatif, elle a conseillé aux contre-manifestants de limiter leur interaction avec l’autre groupe militant.

Le message qui circule est que nous sommes un danger et nous voulons montrer que ce n'est pas le cas , fait-elle valoir.

En fin de matinée, plusieurs centaines de manifestants des deux côtés se faisaient face sous la supervision de quelques policiers.

Aucun incident n'a été rapporté, indique la police de Winnipeg par voie de communiqué. D'après les autorités, les manifestants se sont dispersés en milieu d'après-midi.

Heather Stefanson et Wab Kinew, surpris

En mêlée de presse à la suite d'un débat à la Chambre de commerce de Winnipeg, mercredi, la cheffe du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson, et le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, ont tous deux affirmé ne pas savoir que des manifestations avaient lieu.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a pour sa part condamné les manifestations contre l’ idéologie de genre et a accusé Mme Stefanson de lancer des messages codés.

Ces événements sont liés à l'émergence de politiques dans tout le pays, y compris au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, qui exigent que les jeunes d’âge scolaire obtiennent le consentement de leurs parents avant que les enseignants puissent utiliser leurs prénoms et pronoms choisis.

Il s’agit, pour les militants affiliés à 1 Million March 4 Children, d’une question relevant des droits parentaux, un enjeu repris par les progressistes-conservateurs du Manitoba lors de la campagne électorale en cours.

Lorsqu'on lui a demandé, en août dernier, si elle pensait que les écoles devraient être informées dans le cas où un élève exprimait une identité de genre différente de celle qui lui a été attribuée à la naissance, la cheffe du parti, Heather Stefanson, a répondu par l'affirmative.

Les parents savent ce qui est le mieux, ce qui est dans l'intérêt de leurs enfants, mais cela fera partie du processus de consultation , a déclaré Mme Stefanson lors d'une mêlée de presse le 17 août dernier.

Avec des informations d'Anne-Louise Michel, Josh Crabb et Bartley Kives