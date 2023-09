Le site du projet minier Crevier analysé par des scientifiques canadiens et sud-coréens

Des scientifiques canadiens et sud-coréens ont exploré le site du projet minier Crevier, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Girardville, au cours des derniers jours. L'entreprise Métaux Niobay les a rassemblés dans le but de démontrer que le site a un réel potentiel pour y extraire du niobium et du tantale.

L'entreprise Métaux Niobay est persuadée que le site où elle détient des claims miniers au nord de Girardville regorge de niobium et de tantale. Pour propulser le projet qu'elle partage avec Niobec, elle a réuni des scientifiques de la Corée du Sud, de la Commission géologique du Canada et de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), mardi.

Ouvrir en mode plein écran Du niobium a été détecté (grains encerclés en jaune) près de Girardville. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

De nouveaux forages lui donnent notamment l'espoir de trouver une source enrichie de niobium.

Mon but, c’est de faire connaître le projet, de montrer ce qu’on a réalisé. Je suis persuadé qu’on n’est pas rendu au bout de l’histoire. À la fin, quand on aura mis tout le monde ensemble et qu’on aura été chercher l’ensemble de l’information, chose qu’on n’a pas encore, on va pouvoir s’asseoir et dire : "Est-ce que ça vaut la peine ou pas?" avance le président de Métaux Niobay, Jean-Sébastien David.

Selon Métaux Niobay, la découverte d'autres minéraux pourrait aussi permettre d'assurer la viabilité économique de son projet.

Mieux comprendre les formations rocheuses

Pour les scientifiques canadiens et sud-coréens, ce rendez-vous était l’occasion pour mieux comprendre les formations rocheuses. Les minéraux critiques sont notamment utilisés dans la fabrication de voitures électriques et d’éoliennes.

Comme la demande pour les minéraux critiques augmente, l’Institut coréen de géoscience et des ressources minérales et la Commission géologique du Canada ont commencé une collaboration cette année , a expliqué Bum Han Lee, chercheur principal au Centre de recherche sur les minéraux critiques de la Corée du Sud.

Ouvrir en mode plein écran Le président de Métaux Niobay, Jean-Sébastien David, et le chercheur principal pour le Centre de recherche sur les minéraux critiques de la Corée du Sud, Bum Han Lee. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les étudiants de l' UQAC tentent aussi de comprendre les phénomènes ayant mené aux compositions rocheuses de différents sites de la région, dont celui-ci. L'acquisition de nouvelles connaissances permettra de mieux exploiter les ressources.

On essaie de trouver c’est quoi le mélange des combinaisons pour aider les gens à trouver d’autres de ces gisements-là et les comprendre de façon à être capable de mieux les exploiter et mieux les trouver , a résumé le professeur et chercheur en géologie de l’ UQAC , Paul Bédard.

D'après un reportage de Mélissa Paradis