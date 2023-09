Covoiturage Maritimes-Québec sur Facebook : « Une annonce sur deux, c’est des arnaques »

Depuis que le service d'autobus offrant des trajets entre les Maritimes et le Québec a été aboli, de plus en plus de personnes se tournent vers des groupes de covoiturage sur Facebook afin de se déplacer à faible prix. Les arnaqueurs l'ont toutefois compris.

Herzo Ba demeure à Moncton depuis 2019. Cet automne, l’étudiant international déménage au Québec afin d'entreprendre des études dans une autre université.

Pour respecter son budget, il s’est tourné vers les groupes de covoiturage Facebook où les membres offrent régulièrement des liaisons entre les deux provinces. Il dit avoir reçu de nombreux messages douteux où on lui demandait, entre autres, d’envoyer un virement Interac avant le jour du départ.

Si tu ne leur envoies pas, ils ne te répondent plus , dit-il. C’est là que je me suis aperçu qu’il y avait des arnaques sur les sites de covoiturage. Une annonce sur deux, c’est des arnaques. C’est énorme.

Depuis quelques semaines, Herzo Ba partage des captures d'écran de tentatives d'arnaques sur différentes pages Facebook qui offrent des services de covoiturage, une manière de sensibiliser d'autres utilisateurs à cette réalité.

Pour nous les étudiants internationaux, on n’est pas trop habitué à ces façons-là sur Internet. Des fois les gens ne comprennent pas [qu’il peut y avoir] des personnes malhonnêtes sur ces sites.

Minani Bonheur, originaire du Congo, a lui aussi fait l’expérience d'une tentative d'escroquerie en ligne cet été. Un fraudeur lui a demandé d’acheter une carte prépayée Mastercard et de lui envoyer la photo pour réserver son trajet.

Il m’a donné des raisons comme quoi il ne pouvait pas prendre du cash, car des personnes réservent et annulent à la dernière minute , raconte Minani Bonheur.

Quand j’ai cliqué sur son profil, j’ai vu qu’il avait envoyé 10 messages, mais quand je regarde les covoiturages, je vois qu’il peut donner deux covoiturages le même jour à des endroits différents. […] Il n’y a pas de cohérence en fait. [...] Une personne qui fait [réellement] du covoiturage sait déjà l’heure à laquelle elle doit partir, le nombre de personnes qu’elle va prendre et le nombre de valises maximum , poursuit-il.

Minani Bonheur a informé les administrateurs de la page, leur demandant de bloquer le malfaiteur.

Plateforme de covoiturage privée

Denise Langlais réside au Québec, mais sa famille habite à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. En août, elle a tenté de trouver une manière de lui rendre visite.

Initialement, Denise Langlais souhaitait prendre l’autobus, mais le trajet entre les Maritimes et le Québec a été aboli depuis la pandémie. La sexagénaire s'est donc tournée vers les réseaux sociaux.

Pendant sept jours, elle a partagé de petites annonces sur une page de covoiturage de Facebook.

Ça a été l’enfer pour une femme de 69 ans , témoigne-t-elle. C’était seulement des arnaques que j’ai reçues.

Ouvrir en mode plein écran Amigo Express est la plateforme de covoiturage privée la plus utilisée au Canada. En 2020, elle comptait 650 000 membres. Photo : Getty Images / miodrag ignjatovic

Des alternatives existent toutefois, notamment Amigo Express. Ce service de covoiturage privé, le plus utilisé au Canada, permet à ses membres de voyager sans pour autant se ruiner.

Populaire dans les grands centres urbains canadiens, le service l’est un peu moins pour les longs trajets entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Les gens fréquentent plus Facebook, et c’est un peu plus rapide et facile.

L’usage des pages Facebook comporte toutefois plus de risques, puisqu’aucune vérification des utilisateurs n’y est exigée.

Moyennant de légers frais de service, le site d’Amigo Express assure de son côté le contrôle de l'identité des utilisateurs, notamment pour contrer les fraudes. Un système d’évaluation des membres est également en place afin d'assurer le maintien d’un service sécuritaire.

Miser sur la vigilance

Selon le Bureau de la concurrence Canada, la meilleure façon d’éviter d’être victime d’une fraude consiste à être vigilant et informé.

La manipulation psychologique est une technique souvent utilisée par les fraudeurs pour extorquer de l’argent en ligne.

Ouvrir en mode plein écran Le Bureau de la concurrence Canada rappelle que les fraudeurs ciblent tout le monde, peu importe votre âge, votre niveau d’études, votre revenu ou n’importe quel autre aspect de vos antécédents personnels. Photo : Radio-Canada / Chantal Rivest

La règle d’or pour se protéger : n’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas ou qui ne vous inspire pas confiance.

Quelques conseils pour se protéger contre les fraudes : De la pression à prendre une décision rapide;

Une demande de garder le tout confidentiel;

Des messages urgents;

Une demande de fournir l’argent avant le départ;

Une demande de renseignements financiers ou personnels.

En cas de doute sur une offre de covoiturage en ligne, consultez une personne de confiance ou attendez au lendemain pour prendre une décision.

Si vous avez été victime d’hameçonnage, signalez-le à la police locale le plus tôt possible. Avisez également le modérateur de la page Facebook où l’incident a eu lieu, ainsi que les autres utilisateurs.