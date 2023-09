Attaque de chiens à Val-des-Sources : Patrick Houle témoigne

Le propriétaire des chiens qui ont attaqué des femmes à Val-des-Sources en août 2021, Patrick Houle, a témoigné lors de son procès pour négligence criminelle ayant causé des lésions et a donné sa version des faits. Il a notamment affirmé avoir le plein contrôle de ses chiens.

Le procès se poursuit pour une troisième journée devant le juge Conrad Chapdelaine. Patrick Houle fait face à deux chefs d'accusation.

Mercredi, il s'est présenté comme un industriel qui a démarré sa fonderie de magnésium à Val-des-Sources en 2019 sur la rue Frontenac aux abords de l'ancienne mine Jeffrey. Il utilise un procédé breveté pour couler des lingots de magnésium destinés à l’industrie automobile à travers l'Amérique du Nord. Quand je suis arrivé, c’était le Far West avec des vols à répétition, des bris de bâtisses et des menaces de mort , a-t-il souligné.

On lui aurait fait comprendre qu’il n’était pas le bienvenu.

Ça fait trois ans que je ne peux pas découcher. Je dors avec un batte de baseball [...] dans un loft industriel sur le site , a-t-il indiqué.

Mes danois peuvent entendre un chevreuil et vont japper, mais ce ne sont pas des mangeurs d’hommes , a-t-il ajouté.

Deux autres témoins

La preuve de la poursuite s'est conclue un peu plus tôt dans la journée, alors que deux témoins qui auraient eu affaire aux mêmes chiens ont été entendus.

Geneviève Forest, une citoyenne de Val-des-Sources qui sort à vélo trois fois par jour avec son chien, se serait fait suivre à plusieurs reprises par les chiens de M. Houle. Or, en mars 2021, une sortie aurait mal tourné. Quatre chiens se seraient rués sur la cycliste et son animal, comme s'ils allaient se jeter sur une proie , raconte-t-elle. Elle a pu les faire fuir après avoir donné un coup de poing sur le museau de l'un des chiens et donné un coup de genou à un autre.

Steve Boivin, un policier de la Sûreté du Québec qui était en civil en mai 2021, a raconté que deux ou trois danois se seraient rués vers lui lors d'une sortie à vélo. Un des chiens l'aurait attrapé à la cheville, sans toutefois le mordre. M. Boivin dit avoir senti une pression.

Je suis débarqué de mon volé et j'ai crié, et ils se sont éloignés . M. Houle a rappelé ses chiens. Je lui ai dit de les attacher , a-t-il souligné en cour.

