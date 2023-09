Des manifestants qui s’opposent à l’éducation sexuelle à l’école et aux enjeux liés à l’identité de genre ont fait face mercredi à des défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ autour de l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto, comme de nombreuses villes canadiennes.

La rencontre de groupes aux idées diamétralement opposées a donné lieu à des altercations, mais la violence physique semble avoir été évitée, notamment en raison d’une forte présence policière.

À l’origine, des organisations ont lancé une invitation à une grande manifestation, qu’elles ont baptisée 1 Million March for Children . Le but, selon leur site web, était de protéger nos enfants de l’endoctrinement et de la sexualisation .

En réponse, une contre-manifestation a été organisée pour défendre les droits des personnes LGBTQ+ .

Nathan McMillan est venu à Queen’s Park pour soutenir les enfants et insister sur l’importance de maintenir leur innocence . Il s’inquiète du programme scolaire au sujet de l’identité de genre et voudrait que les livres disponibles soient appropriés pour l’âge des enfants.

Il pense que certaines discussions devraient seulement avoir lieu entre parents et enfants.

Ouvrir en mode plein écran Une forte présence policière a permis d'éviter des débordements. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

De son côté, Jane Agosta, une ancienne éducatrice, trouvait important de participer à la contre-manifestation pour soutenir son enfant qui est actuellement en transition. Elle voulait aussi dénoncer l’attitude du gouvernement provincial à qui elle reproche des déclarations incendiaires .

Lors d’un récent Ford Fest, Doug Ford a affirmé devant des partisans que les enseignants et les conseils scolaires ne devraient pas endoctriner nos enfants .

Nous faisons beaucoup d’efforts pour que les enfants s’acceptent et soient en sécurité, dit Mme Agosta. Insinuer que nous faisons de l’endoctrinement est absolument ridicule.

En 2018, le gouvernement Ford a retiré le programme d’éducation sexuelle adopté par le précédent gouvernement libéral qui comprenait des leçons sur le sextage, les relations entre partenaires de même sexe et l’identité de genre.

Les enseignants ont reçu la directive de reprendre en grande partie les contenus du programme adopté en 1998, en attendant que le gouvernement mène des consultations auprès des parents et des autres parties concernées.

Quand le nouveau programme a été dévoilé un an plus tard, il reprenait plusieurs des sujets du programme des libéraux, mais, dans certains cas, ils devaient être enseignés plus tard au cours du cheminement scolaire. L’identité de genre, par exemple, devait être abordée en 8e année plutôt qu’en 6e.

Avec les informations de CBC