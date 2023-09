Les Néo-Brunswickois seraient satisfaits des soins de santé virtuels qu'ils reçoivent, mais ne veulent pas pour autant abandonner les visites en personne chez leur médecin, selon une étude du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (Nouvelle fenêtre).

Parmi les 210 résidents de la province interrogés entre janvier et avril, une personne sur deux (54,6 %) a eu une consultation virtuelle avec un professionnel de la santé dans les 12 derniers mois.

Des patients généralement satisfaits

Quatre répondants sur cinq se sont dits très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur expérience avec la télémédecine.

La majorité (81 %) des interactions se sont faites par téléphone. Sept répondants sur 10 ont dit avoir pu communiquer avec un professionnel de la santé quand ils en avaient besoin, qu’ils ont pu communiquer aussi bien que si cela avait été en personne, et qu’ils ont eu les bonnes réponses pour résoudre leurs problèmes.

Pas question de renoncer aux visites en personne

Dans certains cas, il était très clair que ça a offert un accès plus facile. Si on pense à des gens soit qui n'ont pas de fournisseur de santé primaire, ou qui en ont un et que ça prend du temps pour [le] voir , a expliqué Stéphane Robichaud, le directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, en entrevue mercredi à La matinale.

Les soins reçus étaient également adéquats. Le bon soin au bon moment par un bon professionnel , résume M. Robichaud.

Un message très clair : ça ne peut pas toujours remplacer une visite en personne.

Mais beaucoup de citoyens, ajoute-t-il, ont aussi partagé leur crainte que le système de santé devienne virtuel à 100 %.

On privilégie encore beaucoup le contact en personne , a noté Stéphane Robichaud.

La télémédecine est une option pratique dans beaucoup de cas, mais pas toujours. Si c'est pour une question très simple qui peut se régler par une prescription et tout est réglé, c'est correct. Mais on sait qu'on a beaucoup de gens qui ont des problèmes multiples, pour lesquels une certaine continuité est importante.

Deux choses à améliorer

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick ( CSNB ) est une société de la Couronne principalement financée par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick. Son mandat est de rendre compte du rendement du système de santé provincial et d’engager les citoyens dans son amélioration.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, était de passage dans le studio de Radio-Canada à Moncton, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Stéphane Robichaud observe qu’il y aura deux grands défis concernant la télémédecine. D’abord le partage des informations — comme les dossiers médicaux — entre les professionnels de la santé. Ensuite, il faudra se doter d’une vision à long terme et savoir ce que le système veut accomplir.

Des centres de services où tous les fournisseurs travaillent de façon intégrée, je crois que ça doit faire partie de la solution , mentionne-t-il.

Si l’on n’est pas prudent dans cette démarche, il y a un risque de diluer les ressources. On augmente les options, on n'augmente pas nécessairement la qualité , prévient-il.

Il ne faut pas oublier que pour certains parmi les plus vulnérables, il y a des obstacles à accéder aux soins virtuels , souligne enfin Stéphane Robichaud. C’est le cas pour les personnes en milieu rural qui ont une mauvaise connexion Internet, ou ceux qui ne sont pas à l’aise avec la technologie.

Avec les renseignements de l’émission La matinale