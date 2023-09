Élections provinciales : des organismes franco-manitobains font part de leurs attentes

À quelques jours des élections provinciales, plusieurs organismes et leaders francophones font le point sur les thèmes et les priorités qu'ils souhaitent aborder avec le prochain gouvernement.

Éducation

Dans le domaine de l'éducation, le président de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM), Bernard Lesage, se réjouit des avancées en matière d'infrastructure au cours des quatre dernières années.

On a reçu une nouvelle école dans le nord-est de [Winnipeg] l'École Voix des Prairies, nous avons eu l'agrandissement de Noël-Ritchot. On attendait depuis longtemps un nouveau gymnase et un agrandissement à l'École Gilbert-Rosset à Saint-Claude. À La Broquerie on avait une panoplie de portatives et on est en train de faire l'agrandissement , relate-t-il.

Mais la CSFM indique que plusieurs régions auraient encore besoin de nouvelles écoles ou d'agrandissement et milite pour des écoles de proximité. Bernard Lesage note notamment la demande de plusieurs parents d'avoir une école à Niverville. Sa commission pousse également pour l'ouverture de plus de places en garderie dans des installations rattachées aux écoles.

Le président de la CSFM fait aussi de la révision de la formule de financement des divisions scolaires l'un des enjeux majeurs en matière d'éducation pour le prochain gouvernement parce que la majorité des divisions scolaires peinent à boucler leur budget et on est allé depuis plusieurs années dans nos surplus .

La CSFM veut également que le gouvernement s'assure que le Bureau d'éducation française continue de répondre pleinement à son mandat .

Du côté de l'immersion, autant Canadian Parents for French que la Division scolaire Louis-Riel (DSLR), la principale division scolaire d'immersion française au Manitoba, veulent voir le prochain gouvernement ouvrir plus de places dans les écoles pour le programme d'immersion française , selon Joel Martine, directeur général de Canadian Parent for French.

Il ajoute que les gens issus de l'immigration voient l'importance de connaître les deux langues officielles du Canada et que c'est là, dans les écoles, que ça va se passer pour apprendre le français .

Le directeur général de la DSLR , Christian Michalik, se réjouit, lui, de l'adoption d'une nouvelle politique en immersion française, mais souhaite maintenant que tout soit fait pour assurer une programmation en immersion inclusive dans toutes les écoles qui accueillent tout élève, toute famille, qui veulent intégrer l'immersion .

Il aimerait qu'on se donne les moyens de nos ambitions et qu'on ait le courage d'avoir plus d'écoles à voie unique , où le cursus scolaire est dispensé en français.

M. Michalik déplore l'abolition du poste de sous-ministre adjoint bilingue dédié au Bureau de l'éducation française, survenu en octobre 2017. Ce que je souhaiterais c'est une présence politique, pour qu'on se donne les moyens, pour qu'on ait le courage politique qui mène à du financement à la hauteur de nos ambitions.

S'il aimait au minimum un retour à la structure précédente, il souhaiterait que ça aille plus loin et qu'à partir de l'automne 2023, on ait un sous-ministre ou peut-être même un ministre responsable du continuum de l'éducation française et de la petite enfance .

Municipalités et développement économique

L'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) rappelle qu'elle demeure non-partisane et ne souhaite pas faire de bilan du dernier mandat progressiste-conservateur.

L' AMBM a cependant des attentes envers le prochain gouvernement. Dans un courriel, elle souhaite que le gouvernement contribue à résoudre la pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue, notamment en augmentant substantiellement l’immigration économique francophone et bilingue . L' AMBM souhaite des investissements en logement abordable, en transport collectif régional et interrégional et en infrastructures numériques pour améliorer la couverture cellulaire et internet.

L'association souhaite aussi que le gouvernement ancre son engagement envers les services gouvernementaux bilingues , notamment par du financement prévisible et stable.

La directrice générale Conseil du développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Madeleine Arbez, rappelle que son organisme et l' AMBM sont mobilisés autour de la stratégie de relance économique municipale et de la stratégie de soutien à l'immigration économique.

On regarde aussi le soutien continu du développement économique surtout concernant l'entrepreneuriat et le tourisme francophone et bilingue , dit-elle.

Madeleine Arbez note qu'au cours des quatre dernières années, la province a été excellente pour nous appuyer dans notre travail, surtout nos dernières initiatives pour l'immigration économique francophone ciblée .

Santé

Santé en français ouvre, pour sa part, la porte à un dialogue ouvert et constructif avec le prochain gouvernement provincial.

D’après Annie Bédard, directrice générale de l’organisme pour encore quelques semaines, la pénurie de main-d’œuvre est l’un des enjeux les plus pressants dans le domaine de la santé : On sait qu'il y a une pénurie au niveau des ressources humaines et quand on met la lentille francophone, donc avoir des gens bilingues, ça devient un défi encore plus grand .

Santé en français aimerait voir le Manitoba élargir sa reconnaissance des diplômes étrangers, offrir un meilleur accompagnement aux travailleurs immigrants et assouplir certains critères d’entrée, dont les examens d’anglais.

Annie Bédard invite le prochain gouvernement à prendre en considération les pays francophones dans les stratégies de recrutement international . Si on veut du personnel bilingue, il faut adapter nos stratégies systématiquement avec une composante bilingue , fait-elle valoir.

De surcroît, l’organisme espère une meilleure intégration des services de santé en français. Pour ce faire, une meilleure récolte de données sur l’utilisation des services est nécessaire, d’après Annie Bédard. Une carte santé modernisée pourrait être utilisée à cette fin, estime-t-elle.

L’amélioration des services de santé dans les régions rurales, la nomination de francophones au sein des conseils d’administration des organisations en santé et l’amélioration des communications avec la population francophone lors de situations d’urgence comptent également parmi les priorités de Santé en français.

Culture

Le Centre culturel franco-manitobain (CCFM), organisme mandataire de la Couronne, espère voir une augmentation du financement accordé aux organismes culturels.

Ça fait un bon moment qu'on travaille avec les gens, nos agents à la province, avec les élus pour tenter d'augmenter le financement opérationnel du CCFM, qui stagne depuis de très, très nombreuses années , témoigne Ginette Lavack, directrice générale du CCFM .

Selon elle, tout le secteur culturel francophone manitobain bénéficierait d’un appui financier accru de la province. On souhaite réellement que le gouvernement adresse la précarité de tous les organismes culturels , déclare-t-elle, ajoutant qu’un financement opérationnel bonifié permettrait de leur assurer une meilleure stabilité financière.

Le CCFM , qui célébrera ses 50 ans d’existence l’année prochaine, espère également pouvoir mettre en branle son projet de rénovation, l’atrium de la francophonie. On n'a pas d'argent. On est toujours au stade où on essaye de trouver les champions qui vont nous aider à parler aux élus ou d’avoir l'écoute des élus , affirme Mme Lavack.

Souhaitons que la province, en tant que propriétaire de l'édifice [...], va reconnaître l'importance de mettre de l'avant la francophonie et de la célébrer, puis de renforcer la communauté.

De son côté, la directrice par intérim de la Maison des artistes visuels francophones, Lou-Anne Bourdeau, espère que les arts soient vraiment reconnus comme un moteur de l’économie .

Les arts possèdent, d’après elle, un pouvoir d’attractivité en termes de tourisme qui mérite d’être reconnu par le prochain gouvernement.

Tout comme le CCFM , une augmentation du financement opérationnel permettrait une meilleure stabilité à l’organisation.