Gala de l’ADISQ : Jeanick Fournier en lice comme révélation de l’année

La chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier se retrouve en nomination à deux reprises au gala de l’ADISQ qui aura lieu le 5 novembre prochain.

La gagnante de l’émission Canada’s Got Talent est en lice pour Révélation de l’année, ainsi que pour Album de l’année - adulte contemporain, pour Vivante.

La première nomination, à l'âge de 51 ans, a particulièrement ému celle qui est née à Dolbeau-Mistassini.

C'est quelque chose. On en parlait justement avec l'équipe d'Universal, avec Guillaume qui s'occupe beaucoup de moi, et on disait Révélation de l'année, ce serait quelque chose, à 51 ans. Depuis le début, ce que j'ai accompli depuis Canada's Got Talent, c'est de croire en ses rêves, c'est de croire en soi, puis de toujours continuer de foncer. Bien j'en ai encore la preuve que d'avoir travaillé très fort pendant cette année et demie là, d'avoir fait ce que j'aime le plus au monde aussi, soit de la musique, chanter, rencontrer le public et là, il y a des belles récompenses au bout de tout ça , a-t-elle raconté en entrevue mercredi après-midi.

Publicité

Jeanick Fournier est présentement en tournée, après avoir lancé deux albums.

Continuez tout le monde de croire en vos rêves, de croire en vous, je pense que j'en suis la preuve. Puis j'espère de continuer de l'être, puis d'être inspirante pour plein de monde encore, mais mon Dieu que je prends ça encore comme un gros cadeau. Je pense que je vais être émue encore quelques jours , a-t-elle continué.

Quatre nominations pour Philippe Brach

Parmi les autres artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Philippe Brach, de Chicoutimi, est nommé à quatre reprises, d'abord pour l'Album de l’année - alternatif et Auteur ou compositeur de l’année. Il est aussi nommé à titre de réalisateur en compagnie de Gabriel Desjardins, qui est enseignant au Collège d'Alma, dans les catégories Réalisation de l’album de l’année et Arrangements de l’année. Pour ces deux dernières statuettes, les vainqueurs seront annoncés lors du gala de l’industrie qui sera présenté le 1er novembre.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Brach avait été le porte-parole du festival La Noce, en 2019. Photo : Radio-Canada

Toujours à ce gala, le festival La Noce, présenté à Chicoutimi, pourrait repartir avec le titre d’Événement de l’année.

Publicité

Pour ce qui est de Gab Bouchard, de Saint-Prime, il pourrait remporter le prix de l’Album de l’année - choix de la critique ou l’Album de l’année - rock.

Guylaine Tanguay, de Girardville, est encore une fois cette année nommée dans la catégorie de l’Artiste féminine de l’année, où elle fait face à Alexandra Stréliski, Ginette Reno, Lisa LeBlanc et Roxane Bruneau.

La pianiste et compositrice Gentiane MG, de Saguenay, est nommée pour Album de l’année - jazz, alors que le duo Julie & Dany, dont Dany Placard est de Laterrière, concourt dans la catégorie Album de l’année - multilingues et autres langues.

Ouvrir en mode plein écran Sonny et Érik Caouette, du groupe 2Frères, sont en lice dans quatre catégories. Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Finalement, la formation 2Frères, de Chapais, récolte quatre nominations, soit Album de l’année - succès populaire, Groupe ou duo de l’année, Spectacle de l’année et Chanson de l’année.

Avec eds informations de Mélanie Patry et de Julie Larouche