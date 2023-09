6 nominations artistiques pour Daniel Bélanger au prochain Gala de l’ADISQ

L’ADISQ a dévoilé les nominations pour ses galas 2023. Nommé dans les catégories Chanson de l’année, Artiste masculin de l’année, Album de l’année - pop, Auteur ou compositeur de l’année, Choix de la critique et Succès populaire, Daniel Bélanger est l’artiste le plus souvent nommé pour son album Mercure en mai. Il est également nommé à trois reprises pour les prix techniques remis lors du Gala de l’industrie.

Alexandra Stréliski et Lisa Leblanc le suivent de près avec cinq nominations artistiques chacune. Les Cowboys Fringants, Salebarbes, FouKi et 2Frères en récoltent quatre chacun.

22 artistes reçoivent cette année leur première nomination à l’ADISQ dont Bibi Club dans la catégorie Révélation de l’année, Les Shirley pour l’Album de l’année anglophone, Calamine pour l’Album de l’année rap et la Révélation de l’année, Caroline Savoie pour l’Album de l’année folk et Tom Chicoine pour l’Album de l’année country.

Entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, l’ADISQ a recensé la parution de 263 albums, un nombre record. 54 trophées seront décernés lors des trois galas et le public est invité à voter (Nouvelle fenêtre) dans les catégories Artistes et Chanson de l’année.

Les prix remis en 3 vagues

Les prix artistiques seront décernés durant deux galas télévisés: le Premier gala de l’ADISQ, le 1er novembre à 20h et le Gala de l’ADISQ, le 5 novembre à 20h.

Les autres prix, décernés notamment aux maisons disques, aux collaborateurs, aux techniciens, aux réalisateurs et autres seront quant à eux remis à 16h le 1er novembre durant le Gala de l’industrie, animé par Claudine Prévost. Daniel Bélanger, en tête des nominations artistiques, y est nommé à trois reprises dans les catégories Pochette d’album (Secret City Records), Réalisation (lui-même) et Prise de son et mixage (Pierre Girard).

Le Premier gala, animé pour la première fois par Sarahmée, sera diffusé à Télé-Québec à 20 h le 1er novembre en direct du MTelus.

Le Gala de l’ADISQ, animé pour une 18e année par Louis-José Houde se tiendra le 5 novembre à 20 h à la Place des Arts et sera retransmis en direct sur ICI Télé.