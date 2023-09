Le Manitoba se prépare à la saison de la grippe, couplée à une hausse des cas de COVID-19

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin, s’attend à une hausse des cas de virus saisonniers dans la province, comme la grippe, ainsi qu’une circulation plus importante de la COVID-19. Il conseille à la population de se faire vacciner dès le mois d’octobre.

Les nouvelles formules de vaccins adaptées aux variants de grippe et de COVID-19 en circulation cette année sont en cours de livraison, indique Dr Roussin, et devraient être disponibles d’ici 1 à 2 semaines .

Tous les Manitobains de 6 mois et plus peuvent se faire vacciner contre la COVID-19. Le vaccin est particulièrement recommandé pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que pour toutes les autres personnes présentant des facteurs de risque.

Le médecin hygiéniste en chef précise que pour le moment, seule la nouvelle version du vaccin Moderna a été approuvée contre la COVID-19. Indépendamment de la marque, il précise que ces vaccins doivent être à ARN messager.

Le Dr Brent Roussin invite les personnes à se faire administrer les deux vaccins contre la COVID-19 et la grippe saisonnière en même temps, précisant qu’il n’y a aucune contre-indication à cela.

Les personnes ayant contracté la COVID-19 dans les 6 derniers mois doivent attendre avant de se faire vacciner.

De son côté, l’organisme Manitoba Health Coalition prévient le gouvernement que le Virus respiratoire syncytial (VRS) qui a gravement augmenté les temps d’attente à l’hôpital pour enfants de Winnipeg pourrait entraîner le même scénario cette année. L’organisme demande donc à la province de rendre le vaccin contre ce virus disponible dans les centres de soin pour personnes âgées.

Gestes barrière

Le Dr Brent Roussin invite les Manitobains à adopter les gestes barrière. Vous pouvez laver vos mains, rester à la maison si vous êtes malade, et vous faire vacciner , énumère le médecin.

Il précise aussi qu’il est préférable de porter un masque en cas de symptômes grippaux.

Le médecin précise qu’il y aura une augmentation du nombre de personnes malades dans la communauté et dans les hôpitaux, mais que cette hausse ne sera pas aussi importante que durant la pandémie