La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) indique que ses membres ne sont pas en mesure de respecter les standards de soins à offrir aux patients en raison d’une surcharge de travail.

Cette conclusion émane d’un sondage réalisé par l’organisation auprès de près de 10 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques à travers la province. Au Bas-Saint-Laurent, l’organisation syndicale représente 2300 membres. Environ 10 % d'entre elles ont participé au sondage.

Le sondage commandé par la FIQ a été réalisé par la firme SOM. 9663 professionnelles en soins y ont répondu en ligne entre le 5 et le 23 juin 2023. Elles sont issues de tous les corps de métier, soit infirmières, infirmières auxiliaires, infirmières praticiennes spécialisées et inhalothérapeutes. Le sondage a été acheminé à l’ensemble des membres de la FIQ, soit 80 000 personnes. La marge d’erreur maximale varie de 6 % à 9 % avec un niveau de confiance de 95 %.

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Joannie Dubé, indique que les soins non faits englobent les soins réalisés trop rapidement ou partiellement ainsi que ceux qui sont omis, faute de temps. Quand tu n’as pas le temps de faire de l’enseignement à une nouvelle maman qui vient d’accoucher, parler à la famille proche qui vient de recevoir un diagnostic de cancer [...], cela a des conséquences importantes , déplore-t-elle.

Quand on dit depuis des années que la surcharge de travail a un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins, c’est de cela qu’on parle.

Crainte de départs massifs

Toujours selon ce sondage, 42 % de ces professionnelles de la santé songent à quitter leur emploi à court ou à long terme. C’est particulièrement marqué chez les 18-34 ans, de même que chez celles qui ont plus de 55 ans , s’inquiète Joannie Dubé. Elle se dit préoccupée par le fait qu’il s’agisse de la relève et des professionnelles d’expérience.

L’organisation syndicale mentionne que la principale raison évoquée par celles qui envisagent de quitter le réseau de la santé est la surcharge de travail. Viennent ensuite la rémunération insuffisante, le manque de reconnaissance, la difficulté à concilier travail et vie personnelle ainsi que l’incapacité à donner des soins de qualité.

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Joannie Dubé, s'inquiète de l'exode des infirmières vers les agences privées. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Mme Dubé constate non pas une pénurie d’infirmières, mais bien leur exode vers le privé. À partir du moment où il y aura des travaux faits dans ce sens-là avec la négociation au niveau de la charge de travail, le salaire, la conciliation vie personnelle/travail, ça va être beaucoup plus attractif et on aura un retour de ces gens-là, on le souhaite, vers le réseau public , ajoute-t-elle.

La FIQ est présentement en négociation avec le gouvernement du Québec relativement au renouvellement de la convention collective de ses membres.

Pour sa part, l’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent n’a pas souhaité réagir à cette sortie en raison des négociations syndicales en cours.