Plongée au cœur du quotidien d’une famille d’accueil

Accueillir des enfants qui sont placés sous la direction de la protection de la jeunesse n'est pas une mince affaire. Au Bas-Saint-Laurent, pour s’assurer d’avoir le meilleur placement possible pour les jeunes en difficulté, la DPJ estime qu'il faudrait ajouter une quinzaine de familles aux 78 familles d'accueil qui offrent actuellement 186 places. L'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir ses portes.

15 h 35, un mardi après-midi à Rivière-du-Loup. Chantal Ruelle est dehors, devant sa maison. Elle attend l’autobus scolaire, qui ne va pas tarder à ramener les enfants de l’école. Je sors toujours, car le trafic est un peu dangereux et l’autobus arrête de l’autre bord de la route , dit-elle tout en surveillant la circulation.

Quelques minutes plus tard, l’autobus s'arrête à quelques mètres et deux fillettes en descendent. Chantal Ruelle les accueille à bras ouvert. Le geste affectueux d’une mère ou d’une grand-mère. Pourtant, la dame n’a aucun lien de parenté avec les deux petites filles de 7 et 9 ans. Elle est la mère de la famille d’accueil qui s’occupe d’elles depuis deux ans.

Chantal Ruelle a deux grands enfants biologiques, maintenant adultes, qui ne sont plus à la maison depuis quelques années.

Chantal Ruelle est mère d'une famille d'accueil depuis 15 ans Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Actuellement, elle a cinq enfants dont elle s’occupe à la maison. Toutes des filles, qui ont été placées dans sa famille par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Bas-Saint-Laurent. Les plus jeunes, deux sœurs de 7 et 9 ans, qui sont arrivées il y a deux ans, et trois adolescentes de 15 ans. La dernière a intégré la famille il y a trois mois seulement.

Tout ce petit monde doit s’adapter pour trouver sa place. C’est un peu comme des sœurs recomposées, comme une famille , explique Chantal Ruelle.

Des hauts et des bas

Cela fait quinze ans que la Louperivoise accueille et élève des enfants qui ne sont pas les siens. Une histoire de famille en quelque sorte pour cette dame dont la mère a également été une famille d’accueil pendant plus de 20 ans.

Avant de se lancer dans cette aventure, des discussions ont eu lieu avec son conjoint et ses enfants pour appréhender les défis d’agrandir la famille. C’est sûr qu’il y a des années où ça va super bien et d’autres avec des hauts et des bas. Là, j’en ai cinq et ça va super bien. J’en ai eu deux et c’était aussi l’enfer. Il faut s’attendre à ça , reconnait Chantal Ruelle. La mère de famille a laissé son emploi pour s'occuper des enfants dont la gestion doit se dérouler sept jours sur sept et laisse peu de répit.

Je les prends comme si c’était nos enfants

Il manque une quinzaine de familles d'accueil au Bas-Saint-Laurent pour s'assurer d'avoir le meilleur placement possible pour un enfant en difficulté. Photo : Radio-Canada

Objectif : recruter une quinzaine de familles d’accueil

Les enfants placés en famille d’accueil par la DPJ peuvent y rester quelques mois, mais aussi, parfois, pour plusieurs années.

Trouver de nouvelles familles d’accueil reste un grand défi. Rivière-du-Loup fait partie des villes et municipalités du Bas-Saint-Laurent où il y a trop peu de familles d’accueil.

Six sont répertoriées par la DPJ sur le territoire de la Ville. Difficile de s’expliquer le manque de familles-ressources. Rivière-du-Loup est une ville de sportifs. Il y a des familles de pension pour des hockeyeurs. Est-ce que ça fait que les gens s’engagent différemment comme famille d’accueil qu’auprès des enfants de la protection de la jeunesse ? C’est une hypothèse parmi tant d’autres s’interroge Mélissa Desjardins, la directrice de la protection de la jeunesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, la DPJ aimerait recruter douze à quinze familles supplémentaires pour réussir à mieux assurer la compatibilité entre le profil de l’enfant qui doit être placé et le profil de la famille qui l’accueille.

Mélissa Desjardins est directrice de la protection de la jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Le but reste de déraciner le moins possible les enfants. Lorsqu’un enfant est retiré de sa famille d’origine, la première option choisie est de le placer chez des membres de sa famille. En cas d’impossibilité, le choix se tourne vers une famille d’accueil de la communauté pour éviter un trop grand changement d’environnement et notamment de milieu scolaire.

Les profils de l’enfant et de la famille sont pris en considération. Certaines familles d’accueil choisissent de s’investir auprès d’enfants plus jeunes, tandis que d’autres s’orientent vers des adolescents. Plus j’ai un bassin de familles disponibles, mieux ça permet d’aller plus loin dans le jumelage-pairage , affirme Mélissa Desjardins.

La directrice stipule d'ailleurs que des séances d'informations ont régulièrement lieu pour expliquer les règles et responsabilités des familles d'accueil ainsi que les profils des enfants qui sont placés. Elle invite les familles, quels que soient leurs profils, à se rendre dans ces rencontres.

Chaque famille et chaque enfant ont un accompagnement personnalisé. Un intervenant social assure le suivi avec le jeune qui est en famille d'accueil et un intervenant ressource fait le lien avec la famille.

Toutes sortes de familles sont recherchées pour accueillir ces enfants.

Ça peut être une personne seule qui a ce projet-là, une famille qui a déjà des enfants biologiques, un couple homosexuel, on est vraiment dans l’ouverture.

Assouplir les règles d’accréditation des familles d’accueil

De passage à Rivière-du-Loup à la fin du mois d’août, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a reconnu qu’il fallait faciliter le recrutement des familles d’accueil. Il va falloir faire des ajustements, assouplir les règles qui, quand même, il faut le dire, sont assez rigides tant au niveau de l'environnement que d'autre chose que l'on peut améliorer pour faciliter nos familles d'accueil qui lèvent la main et qui parfois se font dire non , a affirmé le ministre.

La commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) en mai 2021 a soulevé la nécessité de faire évoluer le cadre de référence pour l’accréditation des ressources de type familiale. Les directions régionales ont déjà la possibilité de procéder à des assouplissements sur certaines règles existantes, mais la prudence reste de mise. Au niveau des antécédents judiciaires, il n’y aura pas de passe-droits et on ne nivellera pas les critères vers le bas, car on a besoin de milieux sécuritaires pour les enfants , précise Mélissa Desjardins.

Chez Chantal Ruelle, les journées ressemblent aux journées de toutes les autres familles. Les devoirs, les activités parascolaires, les rendez-vous médicaux, les sorties et la négociation entre les adultes et enfants pour jouer aux jeux vidéo se succèdent. Avec pour la famille d'accueil, le sentiment du devoir accompli.

C'est gratifiant. Moi je me dis quand on peut en sauver un, quand ils retournent chez eux, on sait que c’est mission accomplie.

Les enfants placés en famille d’accueil ont entre 0 et 18 ans. À leur majorité, ils quittent la famille.

Les cinq enfants, qui sont actuellement chez Chantal Ruelle resteront jusqu’à leurs 18 ans. Au début, ce n’était pas facile. Quand ils partaient, je pleurais beaucoup. Mais on se fait une carapace et je sais que je vais les revoir. Ils viennent nous dire bonjour, ils nous écrivent, ils nous appellent pour une recette , s’émeut Chantal Ruelle.

Elle fait le compte rapidement et estime à une trentaine le nombre d’enfants qu’elle fait grandir dans sa maison.