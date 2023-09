L’ancien chef du NPD Ryan Meili traite de COVID-19 et de santé dans son nouveau livre

L’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, a présenté mercredi un nouveau livre intitulé A Healthy Future: Lessons from the Frontlines of A Crisis, dans lequel il traite de COVID-19 et du système de santé de la province.

D'après l’ancien chef néo-démocrate et médecin de formation, cet ouvrage rassemble de nombreux témoignages des Saskatchewanais, provenant de divers milieux sociaux et rencontre leurs expériences pendant la pandémie de COVID-19.

Il souligne notamment que l'objectif est d'analyser la gestion de la pandémie par le gouvernement du Parti saskatchewanais et d'en tirer des enseignements en vue de contribuer à la création d'un avenir plus sain .

Je suis médecin de famille, mettre la santé au cœur de la politique provinciale était ma conviction même avant de m’engager [dans la politique] , confie Ryan Meili lors d’une entrevue à l’émission Point du jour, mercredi.

J’ai écrit un autre livre avant d'entrer dans la politique qui parlait de comment la santé de la population doit être notre but principal de la politique. Après avoir eu une carrière politique, particulièrement d’un moment clé, [...] j’ai eu des réflexions sur cette expérience et aussi sur ces idées de qu’est-ce qu’on peut apprendre [de la COVID-19] , ajoute-t-il.

Ryan Meili estime que de nombreuses décisions prises par les gouvernements, tant au niveau fédéral que provincial, notamment en matière de nutrition, de qualité du logement et d'éducation, ont des répercussions sur la santé d'une collectivité.

La pandémie de COVID-19 était vraiment un moment où la collusion entre la politique et la santé était visible.

Ouvrir en mode plein écran La couverture du livre A Healthy Future: Lessons from the Frontlines of A Crisis, écrit par Ryan Meili. Photo : Fournie par Ryan Meili

En fait, la COVID-19 n’a pas créé les problèmes dans notre système de santé, ni dans notre système de soins des personnes âgées ou dans notre système d’éducation, elle a relevé les problèmes qu’on avait déjà , précise M. Meili.

Pour Ryan Meili, il est difficile de saisir les choix étranges faits par le gouvernement de la Saskatchewan en ce qui concerne la gestion de la pandémie de la COVID-19. Il entame une tournée dans 10 villes canadiennes pour faire la promotion de son livre. Il sera à Saskatoon mercredi soir à la salle communautaire Le Relais.

De nombreux obstacles

Le professeur d'histoire émérite de l'Université de Regina et observateur de la scène politique en Saskatchewan Stephen Kenny estime que Ryan Meili a dû faire face à de nombreux défis lorsqu'il était le chef de l’opposition officielle.

J’imagine finalement que [par le biais de ce livre] comme un être humain et comme un ancien chef politicien, et ancien chef d’opposition, il aimerait expliquer son point de vue , affirme Stephen Kenny.

Ouvrir en mode plein écran Stephen Kenny est professeur d'histoire émérite à l'Université de Regina et observateur de la scène politique en Saskatchewan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Stephen Kenny rappelle que M. Meili a renouvelé son permis de médecine lors de la pandémie pour exercer son métier.

Dans le contexte de la pandémie, comme un chef de l’opposition, Ryan Meili était la voix de la raison et de la science, mais il n’a pas réussi à imposer son point de vue.

Quand Ryan Meili était chef de l’opposition, il avait en face de lui un gouvernement assez féroce et un soutien assez tiède et peu enthousiaste dans son consensus. Il était entre les deux feux , conclut Stephen Kenny.

