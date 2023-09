Éducation sur l’identité de genre dans les écoles : plusieurs manifestations en Alberta

Des groupes de manifestants et de contre-manifestants ont investi, mercredi, la rue qui dessert le siège de l'Association des enseignants de l’Alberta, à Edmonton. Ils sont divisés au sujet d’une manifestation organisée par « 1 Million March 4 Children » qui souhaite l'élimination à l'école de ce que le mouvement définit comme « une éducation sexuelle inappropriée pour des enfants ».

La police s’est installée sur le terre-plein au milieu de la rue 142 au coin de la 111e avenue pour prévenir tout débordement. Les manifestants et contre-manifestants, de part et d'autre, scandent leurs messages.

Des sympathisants de « 1 Million March 4 Children » se disent motivés par la protection des enfants contre un enseignement précoce des sujets liés au genre ou à l'orientation sexuelle tandis que certains contre-manifestants militent pour l’inclusion et la liberté de choisir des enfants.

Selon la coordinatrice pour Edmonton de « 1 Million March 4 Children », Benita Pedersen, le mouvement veut protéger les enfants des choses des adultes .

Sur des affiches, on peut lire « Stop SOGI 123 ». Selon le site web sogieducation.org, SOGI 123 est un programme sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre qui « aide les éducateurs à rendre les écoles inclusives et sûres pour les élèves de toutes les orientations sexuelles et identités de genre (OSIG) ».

Ouvrir en mode plein écran La police veille à la sécurité des manifestants et contre-manifestants. Photo : Radio-Canada / Brent Roy

Six conseils scolaires de la province ont adhéré à SOGI 123. Le programme serait cependant, selon Benita Petersen, présent dans d'autres conseils scolaires. Il s'agit, affirme-t-elle, d'un concept qui peut être intégré aux cours de mathématiques, de langues ou de sciences.

De jeunes enfants sont exposés à des concepts sur la sexualité et l'idéologie du genre, et ce n'est pas approprié, nous voulons y mettre un terme , soutient-elle. Il est très important d'établir et de maintenir des limites saines, et c'est le but de cette manifestation. Nous voulons simplement que les écoles et les bibliothèques reviennent à des limites saines.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants et des contre-manifestants dans la rue à Edmonton, mercredi. Photo : Radio-Canada

Andrew Mackendrick, résident d’Edmonton et membre de la communauté LGBTQ+ , a tenu à manifester face à la marche de « 1 Million March 4 Children ». Selon lui, il est important pour la communauté LGBTQ+ de permettre à l'enfant d'être soi-même, d’avoir le temps de trouver son identité lui-même et non d'être forcé par un enseignant ou un professeur .

Un autre membre de la communauté LGBTQ+ , Brad Fournier, soutient que l'Alberta est une province libre, qui protège les droits de la personne. Nous ne retournerons pas dans un environnement qui est nocif pour les enfants et pour les enfants transgenres , insiste-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants et des contre-manifestants dans la rue à Edmonton, mercredi. Photo : Radio-Canada / James Young

« Des questions délicates »

Des manifestations de même type ont eu lieu aussi, entre autres, à Calgary et à Red Deer. Devant des manifestants, le député du Parti conservateur uni pour la circonscription de Red Deer-Sud, Jason Stephan, a demandé aux uns et aux autres de ne pas sortir les réactions de leur contexte pour créer une atmosphère de haine. Cet événement vise à affirmer la relation sacrée entre parents et enfants, certains chercheront à donner à ce rassemblement une tournure haineuse.

La première ministre Danielle Smith a invité les manifestants et contre-manifestants à exercer pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, quelle que soit leur position sur ces questions délicates .

Avec les informations de Joëlle Bouchard, Caleb Perraux et Travis McEwan