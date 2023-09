Après les vaches à Saint-Sévère, des sangliers en cavale à Yamachiche

Il y a eu les vaches en cavale à Saint-Sévère, en Mauricie, à la fin de l’année 2022. Voilà maintenant que des sangliers ont pris la poudre d’escampette à Yamachiche.

Des photos et informations au sujet des deux bêtes évadées de leur élevage, qui demeure inconnu, ont commencé à circuler au cours des derniers jours sur des groupes Facebook.

La Fondation du centre de réhabilitation de la faune Crécropia affirme avoir reçu une quinzaine d’appels de citoyens depuis lundi, signalant la présence des deux bêtes. Le dernier appel reçu évoque une présence à la bleuetière Grande-Rivière-Sud.

Le seul éleveur de sangliers du secteur dûment enregistré auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Le Rieur Sanglier, affirme ne pas être impliqué dans cette opération.

Selon le propriétaire, une photo circulant sur les réseaux sociaux montre que les sangliers en fuite ne possèdent pas d’étiquette d’identification, contrairement aux siens.

L’Union des producteurs agricoles (UPA), très impliquée dans la recherche et capture des vaches de Saint-Sévère, espère que la situation ne soit pas semblable aux événements de l’an dernier.

Le souvenir des vaches de Saint-Sévère

En novembre 2022, l’UPA Mauricie a été mise au courant qu’une vingtaine de vaches appartenant à un agriculteur de Saint-Barnabé s’étaient enfuies de leur enclos. Elles ont trouvé refuge dans une forêt de la municipalité voisine de Saint-Sévère.

Plusieurs tentatives de les capturer se sont soldées par des échecs, notamment la demande d’aide formulée à des cowboys du Festival western de Saint-Tite. La solution d’un enclos temporaire a finalement été retenue et a permis le retour des bêtes à leur domicile, mais seulement trois mois plus tard, en janvier 2023. Au total, elles ont passé six mois en liberté.

La mobilisation a coûté au moins 30 000 $ à la Municipalité de Saint-Sévère, sans compter les dégâts que les bovins ont causés sur les terres d’autres agriculteurs.

Le propriétaire a notamment reçu plusieurs avis de non-conformité, en plus de voir ses bêtes saisies par le MAPAQ.

Avec les informations d'Edouard Dubois