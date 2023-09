La politique de la Saskatchewan sur l’usage des pronoms à l’école continue de diviser

La politique provinciale de la Saskatchewan sur l’utilisation des pronoms dans les écoles mobilise autant qu'elle divise. Mercredi, des manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes du pays, notamment à Regina et à Saskatoon

Selon le mouvement 1 Million March 4 Children, organisateur d'une manifestation pancanadienne, il s'agit de protéger, les droits parentaux et de préserver les enfants des enseignements de l'idéologie du genre, de l'endoctrinement sexuel et de l'exposition à des contenus sexuels explicites.

Selon ce groupe, l’éducation à l’Orientation sexuelle et Identité de genre (OSIG) doit être exclue dans les écoles.

D'après le président de la section locale du mouvement à Saskatoon, Balpreet Singh, cette manifestation est pour lui une occasion de protéger ses enfants.

Nos enfants sont éduqués différemment et nous avons le droit de savoir ce qui leur est enseigné, nous sommes ici pour donner un message au gouvernement et les divisions scolaires, afin d'impliquer les parents dans l'éducation des enfants soutient-il.

Un avis partagé par Mustafa Mustafa de la communauté musulmane de Saskatoon. Pour lui, les parents sont responsables de leurs enfants.

Publicité

Nous sommes là pour dire que nous sommes responsables de nos enfants. Tout comme un enfant de moins de 16 ans ne peut pas conduire sans autorisation du parent et d’une autorité, il est de notre devoir aussi de savoir ce qui lui est enseigné , a-t-il dit.

L’organisme, Hands Off Our Kids, qui a participé à cette manifestation, affirme que le mouvement national vise à protéger les enfants du contrôle de la pensée et à garantir la protection de leurs libertés religieuses. Ils soutiennent la nouvelle politique provinciale sur l'identité de genre dans les écoles.

En effet, avec cette directive, le consentement des parents est désormais obligatoire pour qu'un établissement scolaire utilise le nom ou le genre choisi par un élève de moins de 16 ans.

Ouvrir en mode plein écran En réponse à cette manifestation, le Centre de la fierté de l'Union des étudiants de l'Université de Saskatchewan a aussi organisé un rassemblement au Mémorial de Vimy, à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Fatoumata Traore

En réponse à cette manifestation, le Centre de la fierté de l'Union des étudiants de l'Université de Saskatchewan a aussi organisé un rassemblement au Mémorial de Vimy, à Saskatoon.

Publicité

Cependant, des échanges houleux entre partisans et opposants à la politique gouvernementale ont eu lieu à Saskatoon. Avec des slogans tel que pas de place pour la haine , des manifestations ont défilé pour décrier cette décision.

Le résident, Tod Morisson, est venu avec ses enfants. Selon lui, cette politique n’a pour objectif que de mettre les enfants en danger.

Je suis avec mes enfants, car c’est une question importante. Mes enfants connaissent des enfants transgenres, et ils croient que ces enfants ont le droit d’exister et ces types de politique vont porter préjudice aux personnes vulnérables , explique-t-il.

Selon lui, les enfants transgenres qui ont des relations difficiles avec leurs parents devront avoir l’enseignant comme recours.

Lorsqu'on enfant ne s'entend pas bien avec ses parents et se tourne vers l’enseignant comme aide, et cette directive oblige l’enseignant à divulguer cela, ça veut dire que cela ne le protège pas. Ces types de politique commencent ainsi en disant qu’ils veulent protéger les enfants et ça va aller plus loin, juste horrible , se plaint-il.

La politique annoncée le 22 août est contestée en justice par des organismes tels que UR Pride. Ces organismes veulent qu'une injonction soit mise en place pendant la période durant laquelle la légalité et la constitutionnalité de cette politique seront débattues devant les tribunaux.

Avec les informations de Fatoumata Traore