La Ville de Montréal octroie une aide financière de 6,3 M$ pour soutenir des projets de logements étudiants à but non lucratif dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Le Méridien » verra le jour au 1635, boulevard Saint-Laurent et pourra accueillir jusqu'à 281 étudiants dès la rentrée 2026.

C'est l'entreprise d'économie sociale UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants) qui a reçu le financement de la Ville.

Ouvrir en mode plein écran Vue du futur logement étudiant qui sera construit à l'angle de la rue Ontario et du boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Photo : Ville de Montréal / Blouin Tardif Architectes

Il s'agit de la plus importante construction de logements à but non lucratif dédiée exclusivement à la clientèle étudiante de l'UTILE à Montréal , lit-on dans le communiqué de la Ville de Montréal.

Deux autres projets de l’entreprise ont reçu du financement de la Ville, soit la Note des bois , en face du parc La Fontaine, où logent 144 étudiants, et la Rose des Vents , située dans l'écoquartier du Technopôle Angus, où logent 161 étudiants, selon le cabinet de la mairesse.

En tout, 12,2 M$ ont été investis par la Ville dans ces trois projets d'hébergement, permettant ainsi à 586 étudiants de se loger décemment à un coût abordable.

Ces investissements font par ailleurs partie des initiatives pour contrer les effets de la crise du logement.

Pour financer l'achat du terrain et le développement du projet, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a lui aussi procédé à un prêt de 8,2 M$. L'Association étudiante de l'Université McGill ( AEUM ) a, pour sa part, fait une contribution financière à hauteur de 1,5 M$ pour le développement de ce projet de logements étudiants.

Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, soutient dans le communiqué que les étudiants sont parmi les plus touchés par la situation économique actuelle et la crise du logement.

Nous sommes fiers de soutenir et d'accroître l'offre de logements locatifs abordables dans le centre-ville pour répondre aux besoins grandissants de la population étudiante.

Laurent Levesque, directeur général et cofondateur de l'UTILE, rappelle quant à lui que la métropole accueille près de 150 000 étudiants locataires de partout au Québec et dans le monde chaque année.