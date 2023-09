La fuite issue du litige entre Microsoft et la FTC serait une erreur de… Microsoft

Le géant de l’informatique s’est mis les pieds dans les plats en envoyant des documents à l'autorité américaine de la concurrence, la Federal Trade Commission (FTC), en vue de son acquisition historique d’Activision-Blizzard, qui fait l’objet d’un litige aux États-Unis.

Dans un envoi daté du 14 septembre, Microsoft a inclus par erreur une foule de documents – des courriels et des présentations internes – qui ne devaient pas être rendus publics.

La justice américaine a ainsi publié l’ensemble de ce qui lui a été acheminé sur son site le 15 septembre, avant de le retirer le 19 septembre.

Cette fuite majeure a révélé des projets du géant américain pour les prochaines années.

Les parties ont notifié à la Cour que la version des pièces fournies contenait des informations non publiques et la Cour a retiré les pièces du procès du site web , a mentionné dans une note la juge Jacqueline Scott Corley (Nouvelle fenêtre), affectée au dossier.

Le responsable des affaires publiques de la FTC, Douglas Farrar, a pour sa part déclaré mardi à NBC News que Microsoft est le responsable de cette mise à disposition involontaire .

Le directeur de Xbox réagit

À la suite de ce qu’on devine avoir été une longue journée pour Microsoft, où nombre de sites spécialisés se sont arraché les informations contenues dans cette fuite, le directeur de Xbox Phil Spencer a réagi sur X (ex-Twitter).

Ouvrir en mode plein écran Phil Spencer, le directeur de Xbox. Photo : La Presse canadienne / Dan Steinberg

Dans une publication, il a notamment déclaré trouver difficile de voir le travail de son équipe être partagé de la sorte .

Il poursuit en mentionnant que son équipe ferait part des vrais plans lorsqu’elle sera prête à le faire.

La fuite a notamment permis de dévoiler des informations sur la vision de Xbox pour sa prochaine génération de console, prévue en 2028, mais aussi des plans de consoles de mi-génération Xbox Series X et S, dont le lancement serait prévu prochainement.

Ouvrir en mode plein écran La console actualisée Xbox Series X adopterait une nouvelle forme cylindrique. Photo : Microsoft

Une nouvelle manette de jeu avec retour haptique, ainsi qu’une poignée de jeux vidéo en développement, dont un nouveau Doom, ont aussi émergé de ces documents. On y a également appris le grand intérêt de Phil Spencer d’acquérir Nintendo.

Ouvrir en mode plein écran La manette du nom de code Sebile promet d'être plus immersive. Photo : Microsoft

Dans une note interne obtenue par le site spécialisé The Verge, Phil Spencer a reconnu qu’une erreur s’était produite, et a remis les pendules à l’heure, indiquant que certains courriels qui ont fuité datent de plusieurs années, et que les plans ont changé depuis.

Avec les informations de NBC News, Le Monde, Engadget et The Verge