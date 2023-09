Hearst participe à un projet pour encourager le compostage

La Ville de Hearst est une des communautés canadiennes à participer à un programme pilote de compostage à domicile.

Plusieurs municipalités dans le Nord-Ouest de l’Ontario participent à ce programme de réduction des déchets alimentaires.

Depuis la semaine dernière, cent résidents de Hearst peuvent s’inscrire pour faire l’achat de l’appareil FoodCycler à prix réduit grâce à un rabais du fournisseur et à des subventions gouvernementales et municipales.

Le directeur des travaux publics et des services d’ingénierie pour la Ville de Hearst, Luc Léonard, souligne qu’on veut réduire la quantité de matières organiques qui se retrouvent au site d’enfouissement.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur des travaux publics et des services d’ingénierie pour la Ville de Hearst, Luc Léonard, tient une feuille promotionnelle à propos du programme pilote à Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il souligne qu’entre 25 % et 50 % des déchets ménagers sont composés de déchets alimentaires.

La matière organique, lors de sa décomposition, contribue 25 fois plus de gaz à effet de serre puisque c’est du méthane plutôt que du dioxyde de carbone , affirme-t-il.

Lundi, nous avions 67 inscriptions, c’est un peu plus bas que ce qu’on espérait. Il reste environ une semaine.

Selon M. Léonard, la Ville de Hearst va ensuite commander les cent appareils. Il y aura deux modèles, un plus petit pour les familles d’une ou deux personnes et un plus grand pour les familles plus nombreuses.

La Ville de Hearst fournit 100 $ à l’achat de chaque appareil, ce qui représente une contribution totale de 10 000 $.

La machine est environ la grandeur d’une machine à pain. Et il faut tout simplement une prise électrique. La durée des cycles est entre 4 et 9 heures, donc c’est très, très rapide. L’appareil peut être placé dans un garage, un sous-sol ou juste sur le comptoir de la cuisine , affirme M. Léonard.

Durant la durée du programme pilote de 12 semaines, les participants sont invités à remplir une fiche d’utilisation quotidienne ainsi qu’un questionnaire à la fin.

M. Léonard ajoute que le projet pourrait être étendu s'il connaît du succès.

Si nous ne sommes pas capables de vendre les 100 unités, je pense que ça va peut-être mettre fin (au programme), mais le conseil municipal aura le dernier mot s’il y a un deuxième volet au projet-pilote , affirme-t-il.

Selon M. Léonard, la taille de la ville de Hearst n'est pas jugée assez grande pour justifier l’investissement pour la mise en place d’une collecte de déchets organiques à domicile, comme on retrouve dans les grands centres.