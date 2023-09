Un comité citoyen réclame au N.-B. une réfection de certaines routes du nord-ouest

Des citoyens du district des services locaux (DSL) de Saint-Joseph-de-Madawaska dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick déplorent l'état des routes dans leur région. Un comité citoyen s'est crée pour demander au gouvernement de financer la réfection de certaines routes.

Gisèle Beaulieu et Tina Lavoie en ont assez. Les deux résidentes du DSL de Saint-Joseph ne comprennent pas pourquoi seule la moitié du rang 8 est asphaltée alors que cette route est régulièrement empruntée par des camions lourds et par les automobilistes locaux.

Ouvrir en mode plein écran Tina Lavoie (à gauche) et Gisèle Beaulieu (à droite) ont mis sur pied un comité citoyen pour revendiquer de meilleures routes auprès du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Elles jugent notamment que cela entraîne un risque pour la sécurité. Quand il y a des trucks à bois qui roulent, on suit la poussière et on ne voit rien. C'est pas bien entretenu , explique Tina Lavoie.

Exaspérées par la situation, les deux femmes ont mis sur pied un comité citoyen pour dénoncer la situation. Selon elles, ce sont au total huit kilomètres de routes qui devraient être asphaltés.

Une troisième résidente, Isabelle Lavoie, appuie les démarches entreprises par le comité citoyen de Saint-Joseph.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Lavoie souhaite que les routes du DSL de St-Joseph soient plus sécuritaires. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Je sais que c'est un endroit tranquille, on aime ça, mais je pense pas que tranquillité veut dire qu'on doit avoir moins de sécurité dans nos chemins , explique-t-elle.

Publicité

Les routes de Saint-Joseph les plus négligées, selon le comité

Gisèle Beaulieu et Tina Lavoie sont allées frapper à la porte de Rino Volpé, ancien PDG du réseau de santé Vitalité, pour faire avancer leur cause.

Ensemble, ils se sont promenés dans différentes communautés du nord-ouest pour établir un constat. Une tournée qui leur fait dire que les routes du DSL de Saint-Joseph manque particulièrement d'amour.

Nous constatons que Saint-Joseph est probablement la région qui a été la plus négligée. En fait, on voudrait être traités comme tous les autres citoyens qui vivent dans des régions rurales et que la majorité a des chemins en asphalte ou en ce qu'on appelle "chip seal" , explique Gisèle Beaulieu.

Ils ont entre autres visité le quartier de Saint-François dans la ville du Haut-Madawaska et le quartier de Saint-Anne-de-Madawaska dans la Vallée des Rivières.

Ouvrir en mode plein écran Rino Volpé, l'ancien PDG du réseau de santé Vitalité, s'est joint à la cause pour aider les citoyens du DSL de Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Depuis la fusion de certaines municipalités, Saint-Joseph est sous la responsabilité du gouvernement provincial. C’est donc à cette instance que le comité citoyen souhaite s’adresser pour demander de meilleures routes.

Publicité

Y'a même des risques, la sécurité est impliquée. Moi je n’en reviens pas. J'ai été élevé dans une région, une rue, un endroit un peu comme ça. Puis tout de suite c'est tout fait en asphalte ou "chip seal". Pourquoi ne ferait-on pas ça ici? , s'interroge Rino Volpé.

Consultation des résidents de Saint-Joseph

Tina Lavoie indique que ce n’est pas la première fois que les citoyens du DSL de Saint-Joseph demandent une réfection de ses routes.

Cette fois-ci on ne lâchera pas, cette fois-ci ils vont trouver qu'on est tenace.

Le comité organise une réunion publique jeudi soir. L'objectif est de consulter les citoyens de Saint-Joseph et de présenter un plan d'action visant l'amélioration de ces huit kilomètres pour qu'ils deviennent plus sécuritaires.