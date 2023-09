Agressions rue Saint-Joseph : l’homme frappé à la tête avec une canne témoigne

Le jeune homme violemment frappé à la tête avec une canne lors d’une bagarre sur la rue Saint-Joseph, s'excuse avant de commencer son témoignage, mercredi.

Il avise la juge qu'il pourrait se mettre à bégayer. C’est depuis que j’ai eu le coup à la tête , explique-t-il, ajoutant qu'il vivait désormais avec des problèmes de concentration et de mémoire.

Vêtu d'un complet noir, le témoin arbore une longue cicatrice sur le côté droit de la tête.

La vidéo où on le voit s'effondrer, inconscient, après avoir reçu le violent coup de canne a largement circulé sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme témoigne au procès de Patrick Toussaint, qui lui a asséné le coup. Accusé de voies de fait graves, Toussaint subit un procès conjoint avec Martin Roussin-Bizier dont c’était l’enterrement de vie de garçon, le soir de la bagarre, en septembre 2022.

Roussin-Bizier est accusé d’avoir agressé sexuellement deux amies du jeune homme qui a reçu le coup de canne.

Ce dernier affirme avoir voulu rattraper l’agresseur de ses amies pour l’empêcher de s’enfuir.

Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de Toussaint lui montrera une autre séquence vidéo où on le voit rejoindre les accusés, le poing levé. Le témoin dira qu'il avait le bras levé .

Opéré au cerveau

Selon ce qu'il a raconté à la juge Sarah-Julie Chicoine, il a rejoint le monsieur habillé en femme avant de l'agripper. Il aurait alors reçu un coup à la mâchoire, avant qu'un troisième homme s'interpose.

Il s'agit de Patrick Toussaint. Je le tasse de côté et je cours vers le monsieur déguisé en femme , se souvient le jeune homme.

C'est à ce moment qu'il reçoit le coup de canne. Me Marie-Josée Jobidon lui fera valoir qu'il a pu être frappé à la mâchoire et que c'est en tombant qu'il s'est infligé les blessures les plus importantes.

J'ai été opéré au cerveau , réplique celui qui a passé deux semaines à l'hôpital, après les événements. Joueur de soccer de haut niveau, il a par la suite dû se soumettre à une longue réhabilitation sans pouvoir reprendre son sport, a-t-il dit en essuyant des larmes.

Toussaint et Roussin-Bizier subissent leur procès depuis lundi au palais de justice de Québec.

La poursuite fera entendre son dernier témoin, mercredi après-midi, après quoi les accusés pourront présenter leur défense.