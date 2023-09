« Ce qu’on souhaite, c’est que les terres agricoles soient cultivées », dit Claire Bolduc

La MRC de Témiscamingue ne s'oppose pas à la vente de terres agricoles à des personnes qui n'habitent pas le territoire.

La préfète de la MRC, Claire Bolduc, réagissait ainsi aux révélations de Radio-Canada concernant Paul St-Pierre-Plamondon. Le chef du Parti québécois (PQ) a acquis une terre agricole à Saint-Édouard-de-Fabre avec des amis, alors que son parti milite pour empêcher l'achat de terres par toute personne qui n'est pas agriculteur.

Interrogé par Radio-Canada, Paul St-Pierre-Plamondon a indiqué qu’il loue présentement la terre à un producteur voisin pour la production de foin et que ses partenaires et lui comptent développer un projet d’agriculture durable dans les prochaines années.

Il y a peu de moyens pour nous d’empêcher ce genre de transactions là et, bien honnêtement, il n’y a pas de volonté de les empêcher non plus. Par ailleurs, nous, ce qu’on souhaite, c’est que les terres agricoles soient cultivées et qu’elles soient accessibles , soutient Claire Bolduc.

Ouvrir en mode plein écran La maison ancestrale acquise par Paul St-Pierre Plamondon à Saint-Édouard-de-Fabre, au Témiscamingue. Photo : Thomas Gerbet

Madame Bolduc ajoute qu’une analyse approfondie des transactions agricoles a été réalisée il y a quelques mois lors du renouvellement du Plan de développement de la zone agricole (PDZA).