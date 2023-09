Davantage de services d’ophtalmologie à Timmins

L’Hôpital de Timmins et du district sera en mesure d'offrir davantage d'opérations des cataractes et d'autres services en ophtalmologie grâce à un partenariat avec l'institut de recherche et de soins de la vue Kensington, affilié à l’Université de Toronto.

La clinique accueillera dès cette semaine des professeurs et des ophtalmologistes résidents qui terminent leurs études.

Ils offriront des soins une semaine par mois en collaboration avec le personnel de l’Hôpital de Timmins.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Amit Rai (3e à partir de la gauche), ophtalmologiste à l'institut Kensington, et le Dr Kirill Zaslavsky (4e à partir de la gauche), médecin résident, ont été les premiers à visiter la clinique de Timmins grâce au nouveau partenariat. Photo : Kaileigh Russell

Dans un communiqué, l’Hôpital indique qu’en plus d’accroître l’accès aux services, ce partenariat donne la chance aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances dans un milieu rural.

Nous sommes vraiment reconnaissants de cette collaboration avec l'institut Kensington de l’Université de Toronto , a déclaré Kate Fyfe, présidente et directrice générale de l’Hôpital de Timmins et du district.

Le Nord continue de démontrer qu’en innovant, nous pouvons améliorer l’expérience des patients et bâtir un système de santé robuste.

Par ailleurs, la nouvelle clinique accueille aussi de façon régulière depuis le printemps la Dre Marie Louise Lapointe, une ophtalmologiste d’Ottawa.

Timmins et le district profiteront de la vaste expérience en ophtalmologie de l’Université de Toronto et de ses ressources , a pour sa part déclaré le Dr Alejandro Oliver, un ophtalmologiste qui pratique à Timmins.