Le gouvernement caquiste et le Parti québécois ( PQ ) s'opposent au projet actuel de redécoupage de la carte électorale.

La CAQ ferme toutefois la porte pour le moment à une hausse du nombre de circonscriptions au-delà des 125 actuelles.

Le projet présenté mardi par la Commission de la représentation électorale fait notamment disparaître une circonscription en Gaspésie et une autre à Montréal, en raison de la diminution du nombre d'électeurs. Par contre, deux autres circonscriptions verraient le jour : Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, dans le Centre-du-Québec, et Bellefeuille, dans les Laurentides.

En mêlée de presse à New York, le premier ministre François Legault a affirmé mercredi qu'il fallait trouver un équilibre entre la représentativité des citoyens et des régions.

Actuellement, si on regarde le comté d'Éric Lefebvre (Arthabaska, dans le Centre-du-Québec), c'est là où il y a le plus d'électeurs, un moment donné, les électeurs, faut aussi que le poids de leur vote soit comparable d'une région à l'autre.

Il a reconnu qu'il était important de protéger autant que possible la Gaspésie et l'est de Montréal, notamment.

Publicité

Des circonscriptions trop grandes pour un seul élu

Le PQ demande des changements à la loi actuelle pour ajouter des critères à la liste dont doit tenir compte la Commission de la représentation électorale pour tracer les délimitations.

En mêlée de presse mercredi matin, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a estimé que si la nouvelle carte était adoptée, la taille des circonscriptions en Gaspésie deviendrait démesurée et elles deviendraient impossibles à couvrir pour un élu.

Ainsi, les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure fusionneraient pour devenir Gaspé-Bonaventure.

Je trouve que les députés n'ont pas un accès égal à leurs concitoyens, compte tenu de la dimension des comtés, c'est épouvantable , a commenté le député péquiste, en ajoutant qu'il faudra donc davantage de bureaux de circonscription et de personnel.

Le député demande donc qu'on change la loi pour ajouter certains critères comme l'appartenance naturelle à une région et pour tenir compte des délimitations des régions administratives.

Chez nous, il y a des régions administratives, des MRC, qui sont coupées en deux. Il faut tenir compte de ça. Ce n'est pas un énorme préjudice qu'on soit représenté adéquatement.

M. Legault a ajouté que, pour l'instant, il n'est pas question de revoir à la hausse le nombre de députés.