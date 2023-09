7300 enseignants non légalement qualifiés dans les classes au Québec l’an dernier

Le résultat d’une collecte de données réalisée auprès de l’ensemble des centres de services scolaires et commissions scolaires de la province révèle qu’en mai dernier, 7341 enseignants n’avaient pas en main un brevet d’enseignement ou un permis probatoire.

Ces derniers détiennent plutôt une tolérance d’engagement, c’est-à-dire une permission spéciale leur donnant le droit d’être embauchés pour un contrat qui nécessite normalement une autorisation d’enseigner.

Ce nombre comprend les enseignants ayant un contrat à temps plein ou à temps partiel dans les écoles, mais exclut les suppléants. Il regroupe les enseignants œuvrant à la formation générale des jeunes, à la formation générale des adultes ainsi qu’à la formation professionnelle.

Impossible de savoir toutefois quelle proportion de ces enseignants non légalement qualifiés travaillait dans tel ou tel secteur ou encore quel type de diplôme ils détiennent, car la collecte de données réalisée par le ministère de l’Éducation (MEQ) ne ciblait pas ces informations.

C’est inadmissible qu’on n’ait pas de portrait clair de l’ensemble de la situation , déplore Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE).

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Prévost, de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, n'a pas été surpris d'apprendre que le gouvernement avait opté pour des mesures fermes sur la question des activités de fin d'année pour les finissants du Québec. Photo : Gracieuseté : Pace – Nicolas Prévost

C’est comme si tous les professeurs de cinq, six petits centres de services scolaires n’avaient aucune qualification légale pour enseigner à nos enfants. Ça commence à faire beaucoup!

Puisque 113 000 enseignants – sur un total de 134 000 – avaient l’enseignement comme tâche principale en 2021-2022 (ces données ne sont pas disponibles pour l’année 2022-2023), il est possible d’estimer que le nombre d’enseignants non légalement qualifiés représente entre 7 % et 10 % de l’ensemble du corps enseignant.

Difficile comparaison pour déterminer l’évolution

En mars dernier, la vérificatrice générale publiait un rapport dans lequel on apprenait que, pour l’année 2020-2021, plus de 30 000 personnes enseignaient sans brevet.

La vérificatrice générale s’était dite préoccupée par le fait que cette situation entraînait de l’instabilité pour bien des élèves. Elle déplorait aussi que le MEQ n’avait pas accès à plusieurs données à propos de son propre personnel.

Mais attention, impossible de comparer ces chiffres avec la nouvelle donnée partagée par le ministère, puisque le travail de la vérificatrice générale n’incluait que le personnel enseignant à la formation générale des jeunes et qu’il prenait en compte les suppléants (qui représentaient 83 % des 30 500 enseignants non légalement qualifiés recensés dans cet exercice).

Il n’est pas possible de mettre ces différentes données en relation pour effectuer un constat dans le temps , confirme le ministère de l’Éducation, avant d’ajouter qu’il est possible qu’une nouvelle collecte ait lieu d’ici la fin de l’année.

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, juge désolant cette absence de données qui empêche d’avoir un portrait de l’évolution de la situation dans les dernières années. S’il y a une bonne chose dans le projet de loi 23, c’est qu’on veut aller chercher plus de données , lance-t-elle.

De son côté, Nicolas Prévost ne comprend pas que le ministère de l’Éducation décide d’exclure les suppléants de son calcul. Cela donne un portrait incomplet de la situation, à son avis. C’est trop facile d’exclure les suppléants. Si j’ai des suppléants sans qualification légale dans une classe telle journée, les élèves n’ont presque pas de service. Ça compte! lance-t-il.

Les syndicats peu surpris et préoccupés

Pour Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), il ne s’agit pas de chiffres surprenants. Ça correspond à ce qu’on entend sur le terrain, des témoignages quotidiens à propos des difficultés dans l’accompagnement de collègues qui n’ont pas de qualification légale , relate-t-elle.

Selon elle, ces chiffres témoignent d’un manque de planification du gouvernement et du phénomène de désertion qui se poursuit dans le réseau de l’éducation.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) Photo : Mario Jean/MADOC

On est pris dans une spirale qui nous attire vers le bas. Pour nous, la clef pour remonter la pente va passer par des conditions d’exercice qui ne nous donnent pas le goût de quitter le navire.

De son côté, Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ , juge extrêmement préoccupante la présence aussi importante d’enseignants non légalement qualifiés dans les classes, même si elle reconnaît que plusieurs d’entre eux font du bon travail.

C’est le reflet de ce qu’on a construit dans les 25 dernières années en éducation. Ça nous dit qu’il faut impérativement changer de cap. Plus que jamais, il faut attirer et retenir des enseignants dans notre réseau , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) Photo : Gracieuseté : FSE-CSQ

Pour Mme Scalabrini aussi, c’est l’amélioration des conditions de travail – la tâche, la composition des classes et les salaires – qui permettra d’inverser la tendance actuelle. Et surtout, selon elle, il faudra éviter la tentation de créer des programmes plus courts pour diplômer davantage de personnes rapidement : Il ne faudrait surtout pas qu’on donne des diplômes et des brevets à rabais et qu’on dévalorise encore davantage la profession enseignante , ajoute-t-elle.

Rappelons que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a mandaté des fonctionnaires pour réduire la durée du baccalauréat en enseignement de quatre à trois ans. À la FSE-CSQ , cette idée vient ajouter à des années de dévaluation de notre profession , soutient Mme Scalabrini.

À la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE), on considère que la présence en nombres importants d’enseignants non légalement qualifiés est devenue presque ingérable pour les directions d'écoles .

Ça demande du travail de supervision des directions, ça demande du travail supplémentaire pour les enseignants qui soutiennent ces collègues non légalement qualifiés. Ces enseignants-là se fatiguent, s’en vont , résume son président, Nicolas Prévost.

Sur un ton découragé, M. Prévost lance ceci : On n’y arrive pas. Ça ne va pas bien. On ne sait plus quoi dire au ministre. On sent qu’on n’est pas encore pris au sérieux.

Il craint que le bassin d’enseignants non légalement qualifiés qui viennent donner un coup de main au réseau de l’éducation ne s’épuise lui aussi.