Deux joueuses de hockey de la Nouvelle-Écosse sont entrées dans l'histoire après avoir été sélectionnées lors du tout premier repêchage de la toute nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin.

Jill Saulnier, 31 ans, d’Halifax, a été repêchée 40e au total par New York et Allie Munroe, 26 ans, de Yarmouth, a été repêchée 50e par Toronto.

Le repêchage inaugural de la ligue a eu lieu lundi dans l'atrium du centre de diffusion de CBC à Toronto.

Les six équipes originales, Toronto, Montréal, Boston, New York, Ottawa et Minnesota, ont chacune sélectionné 15 joueuses lors du repêchage de 15 rondes. Allie Munroe était en Ontario pour le repêchage, mais n'a pas pu assister en personne.

Ouvrir en mode plein écran La scène du repêchage de la LPHF, à Toronto Photo : LPHF

C'est un jour historique et le simple fait d'en faire partie et d'être repêché dans un marché comme Toronto est un rêve absolu devenu réalité , rapporte-t-elle. Je suis toujours impressionné par tout cela.

Il n'y a plus de confusion et je suis vraiment très excité!

Allie Munroe a été repêché au neuvième tour. Elle rejoindra sa compatriote néo-écossaise Blayre Turnbull à Toronto. Cette dernière a signé un contrat avec l'équipe avant le repêchage.

Ouvrir en mode plein écran Les attaquantes Sarah Nurse et Blayre Turnbull feront figure de vedettes de la formation de la LPHF à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Pour sa part, Jill Saulnier a été repêché au septième tour. Si elles n'avaient pas été repêchées, les deux Néo-Écossaises seraient devenues joueuses autonomes.

Je voulais évidemment vraiment participer au repêchage , confie Allie Munroe. Mais je me préparais si je n'allais pas continuer et si je devais faire des essais pour une équipe, j'étais prête pour cela.

Sa partenaire, Kennedy Marchment, a aussi été repêchée lundi. La femme de 26 ans, originaire de l'Ontario, se joindra à l'équipe montréalaise. Elle a été sélectionnée 31e au sixième tour. Allie Munroe dit qu'elle attend avec impatience la rivalité.

Nous faisons partie de la même équipe depuis deux ans , explique-t-elle. Donc, ce sera certainement différent. Ce sera un défi. C'est une très bonne joueuse. C'est une attaquante et je joue en défense, donc je suis sûr que nous allons nous battre dans les virages, mais nous sommes vraiment compétitives et toutes les deux professionnelles, donc ce sera amusant.

Allie Munroe a joué dans la Ligue de hockey mineur de Yarmouth jusqu'en 10e année, date à laquelle elle a été recrutée pour jouer au niveau préparatoire du New Hampshire. Elle dit qu'il reste encore quelques détails à régler, notamment le salaire, mais elle est contente d'avoir enfin toutes les meilleures joueuses de hockey dans une seule ligue.