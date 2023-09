Lorne Cardinal prête sa voix dans un film inspiré des manifestations de Standing Rock

L'acteur cri Lorne Cardinal figure dans le film d'animation Four Souls of Coyote, inspiré des manifestations de 2016 à Standing Rock, dans le Dakota du Nord. Ce film a pour objectif de sensibiliser le public à la façon dont les peuples autochtones sont représentés dans les médias.

À l'approche de la projection de ce film au Festival international du film d'Edmonton, le 26 septembre, Lorne Cardinal se penche sur la nécessité de choisir des acteurs qui sont au cœur du récit.

[Les réalisateurs de cinéma et de télévision] aiment leurs Indiens hollywoodiens et veulent qu'ils soient sages et stoïques ou méchants et féroces , explique ce dernier qui a grandi dans la communauté de la Première Nation de Sucker Creek en Alberta, à environ 350 km au nord-ouest d'Edmonton.

Laissez-nous simplement être humains et embauchez le meilleur acteur pour le rôle.

Dans le film, un groupe d'adolescents autochtones affronte un groupe d'ouvriers travaillant sur un projet d'oléoduc. Lorne Cardinal prête sa voix au grand-père d'un militant, qui invoque le mythe de la création pour rappeler la place de chacun dans le grand cycle de la vie.

Ouvrir en mode plein écran Lorne Cardinal joue le rôle du grand-père d'un manifestant dans le film d'animation Four Souls of Coyote. Photo : Fournie par Four Souls of Coyote

Bien que Lorne Cardinal ait refusé de parler directement du film par respect pour les acteurs et les scénaristes en grève à Hollywood, il affirme que ce projet reflète sa volonté de travailler sur des projets qui véhiculent des messages qu'il souhaite promouvoir.

Lorne Cardinal a été le premier étudiant autochtone admis au programme d'art dramatique de l'Université de l'Alberta. Il est notamment connu pour son rôle du sergent Davis Quinton dans la série Corner Gas, qui lui a valu de nombreuses distinctions.

Le film d'un réalisateur hongrois

Four Souls of Coyote est la création du réalisateur et scénariste hongrois Áron Gauder. Il dit avoir été fasciné par les histoires des peuples autochtones en grandissant derrière le rideau de fer. N'étant pas un Autochtone, Áron Gauder a tenu à consulter des personnes autochtones dans le cadre de la réalisation de son film.

Ouvrir en mode plein écran Le film d'animation Four Souls of Coyote, du réalisateur et scénariste hongrois Áron Gauder, est inspiré des manifestations de 2016 à Standing Rock, dans le Dakota du Nord. Photo : Fournie par Áron Gauder

Selon le réalisateur, dans un monde où l'on « pointe du doigt », Four Souls of Coyote sensibilise le public sans chercher à jeter le blâme sur quiconque.

Ce film est fait avec amour. Nous devrions aimer ce que nous avons.

Les peuples autochtones et les Hongrois partagent également certaines traditions, considère Áron Gauder, comme le chamanisme, le tir à l'arc, l'équitation, les yourtes ainsi que les effets néfastes du colonialisme.

Avec les informations d'Andrea Huncar