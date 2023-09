Des informations du public mènent à l’arrestation d’un présumé voleur

Un homme de 28 ans, Pierre-Luc Plourde, a été arrêté en lien avec un vol qui serait survenu dans une résidence du quartier Évain, à Rouyn-Noranda.

Ce sont des informations du public qui ont aidé les policiers à retracer l'individu et son véhicule, souligne la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Le 14 septembre, les policiers ont été informés qu'une introduction par effraction et un vol avaient eu lieu dans une résidence de la rue de l'Église. Un citoyen a fourni la description d'un véhicule suspect qu'il avait observé à cette adresse », relate-t-elle.

« Suite à cela, le 16 septembre, les policiers ont reçu un autre appel concernant un homme qui semblait suspect dans le secteur de la rue Gagné, à Rouyn-Noranda [et dont le véhicule correspondait à la description de celui observé sur la rue l'Église]. Les policiers l'ont intercepté et constaté qu'à l'intérieur du véhicule de l'homme se trouvaient des objets rapportés volés. Le conducteur [Pierre-Luc Plourde, de Rouyn-Noranda] a été arrêté et conduit au poste de police », indique la sergente Fournier.

Des stupéfiants saisis

Dans le véhicule de l'individu, les policiers ont entre autres trouvé des stupéfiants, selon la SQ.

« Mandat en main, les policiers ont procédé à la perquisition du véhicule. En plus des objets volés, ils ont notamment saisi des comprimés d'ecstasy, du purple et plus de 600 comprimés de méthamphétamine », signale Nancy Fournier.

Pierre-Luc Plourde a comparu lundi au palais de justice de Rouyn-Noranda sous le chef d’accusation de recel. Des accusations liées aux stupéfiants pourraient aussi être déposées contre lui. Le suspect a été libéré pour la suite des procédures judiciaires.

La SQ en profite pour rappeler que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.

- Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil