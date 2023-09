Opération bénévoles lancée pour les Jeux du Québec à Sherbrooke

À moins de six mois de la 58e finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024, l’organisation met les bouchés doubles pour trouver 2500 bénévoles. Ce sprint s'accompagne d'un défi encore plus important : dénicher 250 000 $ pour boucler le financement.

La campagne officielle de recrutement des bénévoles a été lancée mercredi avant-midi. L'organisation tente de mettre la main sur des bénévoles dévoués comme Jean-François Duval. Ce dernier a décidé de s’impliquer après avoir été employé aux Jeux du Canada, une expérience qu'il qualifie de marquante . C'était évident pour moi que s’il y avait un nouvel événement sportif d’envergure, j’allais m’impliquer, et me voici bénévole pour les Jeux [du Québec] . Selon lui, il faut seulement du temps et un sourire pour se qualifier.

Les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent s'inscrire sur le site internet de l'événement ou se rendre au nouveau Centre des bénévoles situé au Carrefour de l'Estrie afin de remplir un formulaire d'inscription.

Tout le conseil municipal est mobilisé derrière les Jeux du Québec, on fait passer le mot , mentionne la mairesse Évelyne Beaudin. Cette dernière invite les Sherbrookois à réserver leur semaine de relâche. C’est le moment de se mobiliser.

Pour nous, c’est symbolique, c’est important! C’est aussi évidemment important d’un point de vue économique, mais je vous dirais qu’on le fait surtout pour s’offrir quelque chose comme communauté. C’est un gros cadeau qu’on se fait.

Le directeur général de l'événement, Jocelyn Proulx, espère recruter des bénévoles de toutes les sphères de la société , des sportifs en passant par les personnes à la retraite. On est très optimiste d’atteindre le 2500 bénévoles pour le mois de février.

Un minimum de 10 h de disponibilité est demandé aux bénévoles. Ça peut être deux journées de 5 h. Il y en a qui vont en faire plus, il y en a peut-être qui vont vouloir en faire un peu moins , explique Jocelyne Proulx.

Les futurs bénévoles peuvent sélectionner l'un des trois sites de compétitions ainsi que leur préférence pour un secteur d'activités comme l'alimentation, l'accueil ou le transport.

Un manque à combler dans le budget

Si les infrastructures seront fin prêtes en mars pour accueillir 19 sports, il manque encore 250 000 $ pour boucler le budget de 8 M$. La hausse du coût de la vie a eu un impact sur les finances.

Lorsque le budget a été fait il y a 4 ans, juste par exemple l’alimentation, on avait un budget de 500 000 $ pour alimenter les 4500 participants. Aujourd’hui, le budget est passé à 750 000 $.

Il y a de l'argent qui va être donné par le gouvernement du Québec qui va rester dans nos infrastructures sportives ici, mentionne la mairesse. On a essayé de le mettre, nous, sur l'aréna à Rock Forest. C'est l'fun, parce que c'est un beau legs permanent.

Les Jeux du Québec auront lieu à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochains et accueilleront 4500 participants, dont 3000 athlètes.

Avec les informations de Marion Bérubé