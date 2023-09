Redécoupage électoral: René-Lévesque et Duplessis resteraient inchangées

Le dépôt de la proposition de la nouvelle carte électorale à l’Assemblée nationale ne propose aucun changement pour les deux circonscriptions de la Côte-Nord, Duplessis et René-Lévesque. Le nombre d’habitants et l’étendue du territoire à couvrir justifient une exception pour la région.

Toutes les deux élections générales, le découpage de la carte électorale doit être revisité. Le but est d’assurer un équilibre de la population électorale en s'ajustant avec les plus récentes données démographiques.

Compte tenu de la particularité des circonscriptions nord-côtières, la Commission leur attribue un statut d’exception.

Une circonscription ne devrait pas avoir moins de 38 000 électeurs, ni en avoir plus de 63 000. Ainsi, même avec un écart de population avec la moyenne provinciale souhaitée, les deux vastes circonscriptions demeureront peu populeuses.

Kateri Champagne-Jourdain et Yves Montigny représentent près de 70 000 électeurs. C’est plus ou moins la population de la ville de Granby.

Fusionner les deux territoires n’est pas considéré, puisqu’un trop grand nombre d’électeurs serait alors représenté pour un seul député. Aucune circonscription n’est aussi populeuse.

D’autre part, les particularités géographiques contribuent elles aussi à conserver les subdivisions telles qu’elles sont.

Le territoire de la Côte-Nord couvre 20 % de la province, soit 300 000 km2, ce qui représente pratiquement la superficie de l’Italie.

Duplessis et René-Lévesque sont respectivement les 2e et 3e plus grandes circonscriptions du Québec, après celle d’Ungava.

Le territoire comprend: 34 municipalités

10 territoires non organisés

11 communautés autochtones

6 MRC

Dans le rapport préliminaire de la proposition de délimitation, on peut lire qu' il s’avère impossible de corriger les exceptions sans agrandir de manière importante la circonscription de René-Lévesque vers l’ouest, jusqu’aux limites de la ville de Saguenay ou vers le secteur de Charlevoix.

Un tel changement impliquerait de franchir des limites naturelles, telles que la rivière Saguenay. Cette dernière constitue une barrière physique forte ainsi qu’une limite administrative et naturelle entre les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord, est-il indiqué.

La rivière Saguenay constitue une barrière physique forte ainsi qu'une limite administrative et naturelle entre les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord.

Si la proposition de la Commission de la proposition électorale est adoptée, tout indique que les territoires de Duplessis et de René-Lévesque resteront les mêmes.

Le dépôt de cette proposition amorce un long processus de consultation qui s'étendra sur plusieurs mois avant l’adoption de la prochaine carte.

Les audiences publiques sur la proposition préliminaire vont commencer le 10 octobre.