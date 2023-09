La COVID-19 fait peut-être moins les manchettes depuis quelques temps, mais la transmission du virus n’a jamais cessé. Les cas sont d’ailleurs en forte augmentation dans le derniers mois et on compte une dizaine de milieux de soins en éclosion en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Selon des données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le nombre de cas quotidiens est passé de 8, le 20 août, à 69, mardi. La moyenne mobile sur sept jours a bondi de 13 à 48 cas au cours de la même période.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rapporte 11 milieux de soins en éclosion, dont au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, au Centre d’hébergement Cooke, à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska et à l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

Les éclosions dans nos installations sont un peu le reflet de ce qui se passe dans la communauté , note la directrice régionale de la santé publique, Marie-Josée Godi.

Recommandations sanitaires Si on a de la fièvre ou qu’on n’est pas en état pour aller travailler, on reste à la maison;

Si on a des symptômes comme de la toux, mal de gorge, congestion nasale, on recommande de porter le masque pour éviter de transmettre le virus autour de nous;

Si on a des symptômes, on évite de visiter des personnes vulnérables pendant 10 jours, on privilégie le télétravail si possible, on garde ses distances. Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

On le sait, le virus continue de muter. Et puis, on a un nouveau variant qui circule en ce moment. Il est très contagieux, rappelle Marie-Josée Godi. Ce qu’il faut savoir, c’est que la COVID [connait] une hausse de cas qui est similaire avec la grippe, donc durant certaines saisons où on se retrouve souvent à l’intérieur, ce qui facilite d’ailleurs la transmission. Mais on ne peut pas complètement dire qu’on peut traiter la COVID comme tous les autres virus, parce qu’il reste encore des inconnus pour lesquels des recherches sont en cours.

Quoi faire avec les tests rapides? Si vous possédez encore des tests rapides de dépistage à la maison, il est recommandé de les utiliser seulement en cas de symptômes. Le niveau de fiabilité n’est pas le même pour les personnes asymptomatiques, rappelle Marie-Josée Godi. Le ministère de la Santé indique que la majorité d’entre eux peuvent être conservés et utilisés pendant 24 mois suivant leur fabrication. La date de fabrication des tests est indiquée sur chaque boîte, avec l’inscription MFG. Les tests rapides dont la durée de conservation est dépassée peuvent être jetés à la poubelle. Le feuillet explicatif et la boîte d’emballage du test peuvent, eux, être déposés dans le bac de recyclage. Par ailleurs, les tests rapides de dépistage accessibles en pharmacie ne sont plus gratuits depuis le mois de mai au Québec.

Marie-Josée Godi affirme que la vaccination demeure un moyen efficace de se protéger contre les maladies graves et sévères de la COVID et indique que de l’information concernant une éventuelle campagne de vaccination sera communiquée sous peu.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin