Alors que des promoteurs immobiliers pressent Québec d'emboîter le pas à Ottawa, le premier ministre François Legault estime que l'abolition de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les matériaux de construction serait une mesure beaucoup trop coûteuse par rapport à son efficacité.

C'est quelque chose qui coûterait très cher , a indiqué le premier ministre en point de presse mercredi matin à New York.

Quand on regarde l’efficacité de la mesure, par rapport à son coût, il y a peut-être d’autres mesures qui sont plus efficaces.

Il ne ferme donc pas la porte à double tour à l'idée d'abolir la TVQ pour la construction d'immeubles locatifs, comme le lui demande Ottawa. Toutefois, le ministre des Finances, Eric Girard, a estimé de manière préliminaire que le coût d'une telle mesure pour le Québec serait de 1,5 milliard de dollars.

Le gouvernement Legault pense donc qu'il a des solutions moins chères et plus efficaces pour stimuler la construction d'unités locatives.

On regarde plusieurs scénarios pour aider les locataires. On ne pense pas qu'à court terme ça serait la mesure la plus efficace , a ajouté M. Legault.

Le premier ministre a indiqué que sa ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, ainsi qu'Eric Girard regarderaient d'autres options. Il a rappelé qu'une mise à jour économique sera dévoilée en novembre.

Une proposition du fédéral

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'Ottawa éliminera la taxe de vente fédérale (TPS) sur la construction de nouveaux immeubles destinés à la location, donnant ainsi suite à une promesse électorale de 2015 que son gouvernement avait abandonnée.

Ottawa a encouragé les provinces à faire de même. L'Ontario, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador lui ont d’ailleurs déjà emboîté le pas.

L'objectif de la mesure étant de stimuler la construction de nouveaux logements, le ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, salue les efforts de ces trois provinces.

C'est important d'utiliser l'outil fédéral pour augmenter le nombre de maisons à travers le pays, mais aussi pour encourager les autres paliers [de gouvernements] à changer leurs réglementations afin d’améliorer la situation.

Or, Ottawa a pris la décision d'éliminer la TPS sans consulter Québec. Les fins détails de l'annonce ne sont toujours pas connus et aucun bulletin fiscal fédéral n’a été présenté avec l’annonce. Les détails devraient uniquement être rendus publics jeudi.

Avec les informations de Presse canadienne