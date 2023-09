Clemens Schuldt officiellement à la barre de l’Orchestre symphonique de Québec

Clemens Schuldt entame son mandat comme chef d’orchestre pour les quatre prochaines années, mercredi soir. Il dirigera l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) avec un programme de concert célébrant le Canada et l’Allemagne.

D’origine allemande, le nouveau directeur musical de l' OSQ entre officiellement en scène. J’ai vraiment hâte de commencer mon nouveau poste , s’exalte-t-il dans un français de plus en plus maîtrisé. On travaille beaucoup, les répétitions sont très très bonnes, j’espère que la salle sera pleine.

Ouvrir en mode plein écran Au moment d'écrire ces lignes, de nombreuses places avaient trouvé preneurs pour cette première. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le chef d’orchestre dirigera un programme où la musique allemande sera omniprésente. Or, Clemens Schuldt donne le coup d'envoi de ce nouveau chapitre pour l’orchestre avec une pièce d’une compositrice canadienne, Keiko Devaux, intitulée À perte de vue.

S’en suivra le Concerto pour piano n°1 du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski avec le pianiste macédonien Simon Trpčeski. Ensuite, Clemens Schuldt guidera les musiciens de sa baguette dans un héritage allemand avec des pièces de Richard Strauss et de Richard Wagner.

Premier concert de Clemens Schuldt à l’OSQ.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. Premier concert de Clemens Schuldt à l’OSQ ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (Premier concert de Clemens Schuldt à l’OSQ. 8 minutes 50 secondes) Durée de 8 minutes 50 secondes 8:50

L’Ouverture Rienzi de Wagner, il y a de la trompette, de la contrebasse. Pour moi, c’est la pièce parfaite pour finir ce concert , raconte Clemens Schuldt.

Ces quatre pièces sont vraiment différentes et ça va être un concert émouvant, enthousiaste.

Apporter un nouveau souffle

Clemens Schuldt se donne le défi de surprendre son public. Par exemple, pour sa première apparition à la tête de l’ OSQ , il envisage de jouer du violon.

2:17 Le nouveau directeur musical de l’OSQ Clemens Schuldt avant l'ouverture de la saison. Photo : Radio-Canada

Les mélomanes présents au Grand théâtre de Québec auront donc la surprise de découvrir le morceau qu’il aura choisi.

Come and see , lance-t-il tout sourire, en anglais.

D'après des entrevues de Valérie Cloutier et Alex Boissonneault