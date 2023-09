Bientôt une garderie au CISSS des Îles

La mise sur pied d’un service de garde en communauté est en cours dans des locaux adjacents au CHSLD Eudore-Labrie à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine.

L’ouverture de ce projet, approuvé ce printemps par le ministère de la Famille, est espérée au mois de novembre.

Des travaux mineurs devront être faits dans les prochaines semaines pour adapter les lieux, dont l’aménagement d’une cour extérieure clôturée.

Pour l’instant, une seule responsable en service de garde a pu être embauchée, ce qui limiterait la capacité d’accueil à six enfants.

C’est une excellente nouvelle, mais c’est sûr qu’on aimerait ça qu’il y ait une deuxième personne parce que le projet pilote permet qu’il y ait deux responsables en service de garde pour prendre jusqu’à 12 enfants , précise la présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet.

La présidente-directrice générale du CISSS des Îles, Sophie Doucet, explique que le recrutement d'une seconde éducatrice permettrait d'accueillir 12 enfants au lieu de 6.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mme Doucet indique que le bureau coordonnateur est toujours à la recherche de personnes intéressées à y travailler.

Le CISSS des Îles estime qu’au moins 60 de ses travailleurs ont un ou plusieurs enfants qui n’ont pas accès à une place en service de garde.

L’attribution des places sera faite par tirage au sort parmi les employés du CISSS des Îles, mais la ou les responsables du service de garde auront tout de même un droit de regard sur les enfants choisis.

CHSLD Plaisance des Îles

Le CISSS des Îles s'intéresse aussi à un autre dossier d'importance pour les Îles, soit le statut du CHSLD Plaisance.

Depuis son ouverture en avril 2021, le CHSLD Plaisance a un statut d’établissement privé non conventionné, ce qui fait en sorte que les employés n’ont pas les mêmes conditions salariales et avantages sociaux que ceux du secteur public.

Les travailleurs du CHSLD ont déploré la situation en manifestant à quelques reprises devant l’établissement.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a également déposé une pétition à l’Assemblée nationale l’hiver dernier pour exiger le changement de statut.

Le CHSLD Plaisance (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il était d’abord prévu que l’établissement passe d’un statut privé non conventionné à privé conventionné. Il est désormais plus probable que le CHSLD devienne public en intégrant le réseau de la santé local.

Sophie Doucet, indique que les discussions en ce sens vont bon train. Je pense qu’il y avait des enjeux financiers, beaucoup de problèmes de main-d’œuvre indépendante qui faisait en sorte que le CHSLD ne pouvait pas attendre la démarche, parce que la démarche de conventionnement c’est une démarche provinciale, donc il y avait forcément des délais , dit-elle.

La potentielle fusion entre le CHSLD Plaisance et le CISSS ne concerne pas le volet RPA de la Résidence Plaisance, qui compte 143 logements pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Elle concerne plutôt les 65 places en soins de longue durée.

S’il se concrétise, le changement de statut devra être approuvé par les ministres de la Santé, des Finances et le Conseil du Trésor, en plus des conseils d’administration du CISSS des Îles et du CHSLD Plaisance.

Avec les informations d’Isabelle Larose.