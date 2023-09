La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques, mercredi, les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie d’un opérateur de pelle hydraulique, il y a plus d’un an.

L’incident s’est produit le 8 septembre 2022 sur un chantier de construction résidentielle situé à Cantley.

La victime - un employé expérimenté qui avait notamment travaillé comme conducteur de véhicule lourd, conducteur de débusqueuse et opérateur de pelle hydraulique et qui possédait un certificat de compétence du métier d’opérateur de la Commission de la construction du Québec - travaillait sur l'excavation de l'un des terrains situés sur un chantier de construction résidentielle.

Il a été happé par le souffle d'une explosion provoquée pour excaver le terrain en présence de roc. L’employé a été projeté au sol. Malgré l'intervention des secours et son transport à un centre hospitalier, il a finalement succombé à ses blessures.

Dans son enquête, la CNESST retient deux causes pour expliquer l'accident : la diffusion de l'énergie engendrée par le sautage n'étant pas contrôlée adéquatement et la planification du sautage était dangereuse, notamment parce que l'absence d'émission de directives concernant l'endroit où se réfugier, à l'abri, en prévision du sautage combinée à l'absence d'une vérification adéquate de la zone de tir par l'employeur spécialisé en forage et en sautage ont fait en sorte que l'opérateur de la pelle hydraulique s'est retrouvé à l'intérieur de la zone de tir au moment du sautage , peut-on lire dans le rapport.

À la suite de l'accident, la CNESST avait ordonné l'arrêt des travaux sur le chantier, le temps de mettre en place les mesures adéquates à leur poursuite de façon sécuritaire, dont une méthode de travail sécuritaire de transport, d'entreposage et d'usage des explosifs.

Des recommandations pour prévenir ce type d'accident

La CNESST rappelle que pour prévenir de tels accidents lors de travaux de sautage sur un chantier de construction, des solutions existent, comme de contrôler de manière adéquate la diffusion de l'énergie engendrée par le sautage, notamment grâce à l'ajustement des paramètres du sautage en fonction de toutes les conditions présentes lors du sautage et à l'installation adéquate des pare-éclats.

Il est également important de s'assurer que les personnes présentes sur les lieux se réfugient, à l'abri, à l'extérieur de la zone de tir avant que le signal d'avertissement sonore soit émis, et qu'elles y demeurent jusqu'à ce que la zone de tir soit déclarée sûre.

Enfin, la CNESST rappelle que les entreprises doivent se conformer à la section IV - Manutention et usage des explosifs du Code de sécurité pour les travaux de construction, qui dicte les mesures de sécurité à mettre en place lors des travaux nécessitant la manutention et l'utilisation d'explosifs sur un chantier de construction.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs , indique la CNESST dans son rapport. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les conclusions de cette enquête vont être transmises à différentes associations liées au secteur de la construction afin qu'elles en informent leurs membres, précise-t-on.