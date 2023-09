L’école Samuel-de-Champlain à Saint-Jean évacuée en raison d’une alerte à la bombe

Le centre scolaire francophone Samuel-de-Champlain à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick a évacué ses élèves mercredi matin en raison d'une alerte à la bombe.

L’établissement a évacué les élèves de la maternelle à la douzième année, vers 11 h. Ils ont été transportés à l’école de Millidgeville North School qui se trouve à proximité.

Cette mesure a été prise après consultation auprès des autorités policières afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel scolaire , écrit l’école dans un message publié sur Facebook.

La police de Saint-Jean se trouve sur place et mène des recherches dans l'établissement. Elle demande au public d'éviter le secteur.

L'école demande aux parents de ne pas appeler l'établissement et de ne pas se présenter à l’école. Vos appels et votre présence pourraient nuire au déploiement du protocole d’urgence et même vous mettre à risque , écrit l’établissement.

L'école explique que le transport scolaire aura lieu à partir du lieu où les enfants ont été évacués dès 11 h 30 pour les élèves de la maternelle à la deuxième année et dès 12 h 30 pour ceux de la troisième à la douzième année. Elle prévient que des retards dans le retour à la maison pourraient se produire.

