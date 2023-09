Identité de genre à l’école : Blaine Higgs assiste à une manifestation

La présence du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, auprès d’opposants à certaines politiques sur l’identité de genre et l'éducation sexuelle dans les écoles ne passe pas inaperçue.

Le premier ministre a sympathisé avec des participants à la marche 1 Million March 4 Children qui avait lieu devant l’Assemblée législative à Fredericton.

Blaine Higgs est aperçu à participer aux manifestations à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

J’ai été clair sur mes opinions. Les parents sont de plus en plus au fait de ce que les enfants apprennent à l’école, ce qui est important qu’ils apprennent à l’école et ce qui doit être enseigné par les parents , a déclaré Blaine Higgs lors d’une courte mêlée de presse.

Blaine Higgs était accompagné de son ministre de l’Éducation, Bill Hogan.

Il y a des opinions extrêmes que je n’appuie pas, mais j’appuie les droits des parents , a dit Bill Hogan.

Certaines affiches vues à la manifestation demandaient de cesser de dresser les enfants (stop grooming ou children). Ce terme désigne la création progressive d’un lien d’affection et de confiance avec une personne en vue de l’exploiter sexuellement. Bill Hogan répond que cela ne se produit pas dans les écoles, mais ajoute qu’il y a des problèmes avec le curriculum actuel .

Le gouvernement progressiste-conservateur mène de front une lutte pour les droits des parents . Des changements à la politique 713 dans les écoles de la province visent notamment à bannir l’utilisation d’un prénom ou d’un pronom d’un enfant si les parents ne donnent pas leur accord.

Des groupes de défense des droits LGBTQ+ ont dénoncé vivement ces changements qu'ils voient comme une attaque envers les jeunes trans et non-binaires.

Entre 200 et 300 manifestants étaient présents mercredi matin devant l’Assemblée législative à Fredericton. Plusieurs se sont réjouies de la participation du premier ministre.

De l’autre côté de la rue Queen, une centaine de personnes défendant les droits de la communauté LGBTQ+ se sont également fait entendre.

Des contre-manifestants en faveur des droits de la communauté LGBTQ+ étaient présents à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Un mouvement national

Le mouvement derrière la marche 1 Million March 4 Children s’oppose entre autres à certaines politiques scolaires sur l’identité de genre et sur des aspects de l’éducation sexuelle à l’école.

Des manifestants marchent à Moncton Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

L’événement est appuyé par des groupes de droite qui se sont opposé aux mesures sanitaires pendant la COVID-19 et par des militants derrière le groupe Hands Off our Kids.

En Atlantique, des manifestations et des contre-manifestations ont eu lieu dans une dizaine de municipalités, incluant Moncton, Saint-Jean, Halifax, Sydney Charlottetown et Saint-Jean à Terre-Neuve.

À Charlottetown, des heurts ont éclaté entre les groupes de manifestants.

Avec des informations d’Alix Villeneuve