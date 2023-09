Chefferie des libéraux de l’Ontario : Bonnie Crombie comparée à Doug Ford

Les cinq candidats à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario ont échangé pour une deuxième fois mercredi lors d'un débat organisé à l'Université métropolitaine de Toronto. Si Bonnie Crombie, Nate Erskine-Smith, Ted Hsu, Yasir Naqvi et Adil Shamji ont affiché leur entente sur plusieurs sujets, ils se sont lancé quelques piques.

Comme lors du premier débat à Thunder Bay la semaine dernière, Mme Crombie a été la cible de quelques attaques.

Ses adversaires s'interrogent sur ses donateurs, qui incluent des promoteurs, quand le premier ministre Ford est justement sur la sellette pour ses liens avec des promoteurs immobiliers.

Votre style politique présente de nombreuses similitudes avec celui de Doug Ford , a notamment lancé Yasir Naqvi, ancien ministre du gouvernement de Kathleen Wynne. Une fois de plus, Bonnie Crombie a dû clarifier sa position sur la ceinture de verdure : elle avait ouvert la porte en juin dernier à la construction sur certaines parcelles de ces terres protégées si elle accédait au pouvoir, avant de rétropédaler.

Bonnie Crombie a pris congé de son poste de mairesse de Mississauga pour la campagne. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Mon point de vue, et je reste ferme, c'est que la ceinture de verdure et les terres agricoles doivent être protégées , a-t-elle insisté.

Pour Nate Erskine-Smith, député fédéral à Toronto, il est sain de pointer ainsi certaines zones grises chez les candidats : On se prépare au succès en mettant tout le monde au défi , a-t-il déclaré lors d'une mêlée avec les journalistes.

Une mission commune : défaire Doug Ford en 2026

Construire des logements abordables, investir dans les énergies renouvelables, continuer la lutte pour la justice sociale, abolir la « loi 124 », qui limite la hausse salariale dans la fonction publique ontarienne : les aspirants-chefs s'entendent sur bien des points.

Le débat, animé par le journaliste du Toronto Star Martin Regg Cohn, a rapidement montré un ralliement derrière l'idée de déloger Doug Ford et les progressistes-conservateurs du pouvoir en 2026, peu importe l'issue de la course. Ainsi, les candidats ont été interrogés sur leur possible soutien au gouvernement Ford si ce dernier se retrouvait en situation minoritaire. Tous les cinq ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le premier ministre.

La course compte cinq candidats : Ted Hsu (en haut à gauche), Bonnie Crombie (en bas à gauche), Adil Shamji (en haut à droite), Nathaniel Erskine-Smith (au milieu à droite) et Yasir Naqvi (en bas à droite). Photo : Radio-Canada

La défaite des progressistes-conservateurs aux prochaines élections provinciales représente une véritable mission , selon les dires de M. Naqvi. Mais pour le député provincial de Kingston et les Îles, Ted Hsu, le prochain chef aura déjà un rôle important de chien de garde à jouer d'ici là, surtout à propos des changements climatiques. On ne peut pas attendre 2026, il faut travailler à partir de maintenant.

Bonnie Crombie a de son côté mis en avant les 22,6 milliards de dollars d'excédent budgétaire provincial attendus pour expliquer plusieurs maux actuels en Ontario. Cet argent n’est pas transféré là où il est nécessaire, c'est-à-dire dans le logement, la santé ou l'éducation , a dit la favorite des sondages, qui s'est mise en retrait de la mairie de Mississauga pour le temps de la campagne.

Les étudiants peuvent encore s'inscrire au vote

Le débat, policé et sans outrances, a aussi été l'occasion pour les cinq candidats d'exposer les points saillants de leur plateforme respective.

Le Dr Adil Shamji a par exemple mis en avant son expérience dans le monde médical. Pour lui, toute politique est une politique de santé , prenant exemple sur l'attentisme du gouvernement Ford lors des feux de forêt et les problèmes respiratoires qui s'en sont suivis.

Le vote est prévu le week-end du 25 novembre et la nouveau chef du parti sera connu le 2 décembre. Les inscriptions sont closes, sauf pour les étudiants de moins de 26 ans qui ont jusqu'au 26 septembre pour adhérer au parti et pouvoir choisir le prochain leader.

Les libéraux de l'Ontario revendiquent 80 000 membres admissibles pour voter, soit le nombre le plus élevé de l'histoire du parti.