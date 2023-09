Une manifestation « contre l'idéologie du genre » a lieu à Ottawa, mercredi matin, à laquelle répond une contre-manifestation en soutien à la communauté 2SLGBTQIA+.

La marche intitulée Un million de personnes marchent pour les enfants ( Million Person March for Children ) souhaite réunir des participants contre l'idéologie du genre dans les écoles .

Elle réunit de nombreuses personnes sur la colline du Parlement, à Ottawa. De telles manifestations ont lieu à travers l’ensemble du pays.

Ouvrir en mode plein écran La marche dit vouloir réunir des participants “contre l'idéologie du genre dans les écoles”. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Pour répondre à ce mouvement, au moins 63 contre-manifestations intitulées No Space for Hate (Pas de place pour la haine) sont également organisées à Ottawa, comme ailleurs au Canada.

Ouvrir en mode plein écran Des politiciens, dont le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, (ici derrière le drapeau LGBTQ) ont été aperçus dans le cortège, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Leurs organisateurs souhaitent que la population se montre solidaire avec les personnes LGBTQ+ qui, selon eux, font de plus en plus l'objet de haine et de débats politiques.

Des politiciens, dont le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh ont été aperçus dans le cortège des contre-manifestants, à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le déploiement policier est important sur la colline du Parlement afin d'éviter les débordements. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Un important dispositif policier a été mis en place pour éviter les heurts entre les deux cortèges. La circulation au centre-ville d’Ottawa est perturbée en raison de ces deux événements, mercredi matin.

Plus de détails à venir...

Avec les informations de La Presse canadienne