ZuckHub, le site qui fait un pied de nez au blocage des nouvelles de Meta

Maxime Larrivée-Roy, le créateur de la page satirique L’Actualité en mèmes, en avait assez du statu quo entourant le blocage des nouvelles sur les plateformes de Meta. Il a décidé de passer à l’action en créant ZuckHub.ca, un site qui permet de continuer de partager des articles sur Facebook et Instagram.

Le fonctionnement est simple : on se rend sur ZuckHub.ca, on insère l’URL d’un article de nouvelle, et le site génère deux liens : une version longue et une version courte. On peut ainsi les copier et les partager sur les différents sites de Meta, sans que ceux-ci ne soient bloqués.

Comme avant, la publication affiche la photo de l’article, à la différence qu’on y appose le logo officiel du média dans le coin inférieur droit. Parmi les médias compatibles, on compte pour le moment La Presse, Le Devoir, Noovo, TVA Nouvelles, L’actualité et Radio-Canada/CBC.

L’interface est épurée. J’y ai intégré un minimum d’animation. Je voulais que ce soit le plus simple possible , explique Maxime Larrivée-Roy.

Ouvrir en mode plein écran Le site ZuckHub.ca, lancé le 19 septembre, ne récolte pas les cookies. Seulement le nombre d'entrées et de redirections sur son site. Photo : ZuckHub.ca

Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Son objectif : que les gens continuent de partager des nouvelles et que les médias puissent bénéficier de cette visibilité. Et jusqu’ici, c’est mission accomplie. En moins de 24 h depuis le lancement, le site a accueilli quelque 330 articles qui ont été redirigés vers des sites de nouvelles pour 10 500 consultations de ces liens.

J’ai eu l’idée, et je me suis simplement dit : personne ne l’a fait encore, mais moi je peux le faire, et j’ai le temps.

Maxime Larrivée-Roy n’avait besoin que d’un hébergeur pour aller de l’avant. C’est là que Crypto.Québec, un organisme de littératie numérique dont la devise est En toute liberté , est intervenu.

Publicité

C’est en plein dans la mission de Crypto.Québec , indique son cofondateur, Luc Lefebvre, dont l’organisme appuie l’initiative en offrant l’hébergement du site et le nom de domaine.

Une attitude intimidatrice

Maxime Larrivée-Roy, qui se décrit comme un développeur, activiste et artiste un peu rebelle , se sent particulièrement interpellé par le blocage des nouvelles au Canada.

J’ai travaillé pendant plusieurs années dans les médias, dont au Voir. Je l’ai vu mourir pendant qu’on se débattait pour essayer de survivre parce que Facebook et Google ramassaient tout le trafic et grugaient nos revenus publicitaires , raconte-t-il.

Meta a déjà volé les médias, et maintenant, ils viennent leur mettre des bâtons dans les roues avec le blocage.

Pour Luc Lefebvre, l’attitude de Meta dépasse les bornes. Selon lui, l’entreprise agit comme une intimidatrice qui s’en prend aux citoyens en déréférençant les médias, une pratique qui devrait être encadrée .

Ouvrir en mode plein écran Luc Lefebvre cherchait depuis des semaines une manière de venir en aide aux médias avec le blocage de nouvelles de Meta. L'idée de Maxime Larrivée-Roy est tombée à point. Photo : Radio-Canada

Il y a plein de groupes qui se retiennent d’agir, car ils craignent de se faire déréférencer leurs pages sur ces plateformes , dénonce-t-il. Mais ce n'est pas le cas du duo.

Contre-attaque de Meta en vue?

Les deux amis de longue date s’attendent à une contre-attaque de Meta, qui pourrait se manifester, certes, par le déréférencement des pages de réseaux sociaux de Crypto.Québec et de L'Actualité en mèmes.

Ouvrir en mode plein écran Le créateur de L'Actualité en mèmes, Maxime Larrivée-Roy, n'avait jamais dévoilé son identité avant. Photo : L'Actualité en mèmes

Plus Facebook met d’argent et d’énergie dans ça, plus je suis satisfait. Le but est de les avoir à leur propre jeu , explique Luc Lefebvre.

S’ils nous courent après, je suis game de courir.

Si ZuckHub.ca venait à être bloqué par Meta, le site migrera vers un autre domaine. Et ils ont plusieurs idées de noms en tête : ZuckLePlouc.ca, ou encore ZuckLaCensure.ca.

Publicité

Éventuellement, Maxime Larrivée-Roy aimerait rendre le code en accès libre sur la plateforme Github, afin d'inciter d’autres gens à se lancer dans des initiatives du genre. Plus il y a de sites comme ZuckHub.ca, plus ce sera facile de contourner les blocages , mentionne le développeur.

J’ai toujours milité à ma façon pour des causes. Je l’ai fait en 2012 avec Manifencours, une carte interactive en temps réel pour suivre les manifestations [pendant le printemps érable], et je le fais depuis quelques années avec L'Actualité en mèmes , indique-t-il.