La Commission de transport de Toronto (CTT) planifie déployer cet hiver 130 employés « très visibles » de plus dans les stations de métro et aux terminus d'autobus et de tramways ainsi que 30 superviseurs additionnels sur le terrain, afin de rassurer les usagers.

Une série d'attaques violentes ont eu lieu dans le réseau de la CTT l'hiver et le printemps dernier, une situation que la Ville veut éviter cet hiver.

Nous voulons plus d'usagers, nous ne voulons pas qu'ils soient anxieux , dit la mairesse Olivia Chow.

Le PDG de la CTT , Rick Leary, indique que 85 des nouveaux employés doivent être en poste en novembre et en décembre. Les autres doivent l'être en janvier ou du moins en formation à ce moment-là, prévoit-il.

Les 10 millions de dollars nécessaires pour le plan de sécurité de la Commission proviendront entre autres de l'argent qui avait été réservé cette année à l'exploitation de la ligne de train léger d'Eglinton, qui n'est toujours pas en service. La CTT doit donner son aval officiellement lors de sa réunion la semaine prochaine.

Les gens nous disent que la présence du personnel [dans les stations] est l'élément principal pour accroître leur sens de sécurité , explique le président de la Commission de transport, le conseiller municipal Jamaal Myers.

La CTT doit aussi déployer des autobus cet hiver pour garder au chaud les sans-abri, ayant trouvé refuge dans une station de métro, avant qu'ils soient amenés dans un refuge.

M. Leary ajoute que la Commission gardera les constables spéciaux et les agents de sécurité embauchés au cours des derniers mois.