La promesse du NPD de rouvrir 3 salles d’urgence nécessiterait des centaines de recrues

Pour tenir ses promesses concernant la réouverture de trois salles d’urgence à Winnipeg, le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) devra recruter des centaines de travailleurs et rétablir les services de soutien supprimés dans les hôpitaux, selon l'urgentologue de l’Hôpital Saint-Boniface Alecs Chochinov.

Il estime que le débat public a largement ignoré les mesures de soutien nécessaires à la mise en place de trois services d’urgence.

Les hôpitaux Victoria, Concordia et Seven Oaks doivent remettre sur pied un certain nombre de services spécialisés pour rouvrir les urgences que les progressistes-conservateurs ont converties en centres d'urgence mineure de 2017 à 2019, explique Alecs Chochinov.

Il ne s'agit pas seulement de créer des postes d'urgentologues, mais aussi des postes de gastro-entérologues, d'urologues et de médecins spécialisés en soins intensifs , ajoute-t-il.

Le NPD affirme qu'il faudrait huit ans pour rétablir les services d'urgence, en commençant par l'Hôpital Victoria, dans le sud de Winnipeg, et qu'il n'ouvrirait pas la voie avant que le personnel nécessaire ne soit en place.

Le chef des néo-démocrates, Wab Kinew, a indiqué que son parti s'était entretenu avec les travailleurs de la santé de première ligne pour élaborer son plan de réouverture des services d'urgence. La première étape consisterait à embaucher 300 infirmières à Winnipeg, selon le parti.

Le Dr Brian Postl, ancien directeur général de l'Office régional de la santé de Winnipeg, a publiquement approuvé le plan du NPD .

Lors d'une entrevue, il a déclaré que le système de soins de santé s'était effondré sous l'effet des réformes des conservateurs et des années d'austérité. Le recrutement et le maintien en poste d'un plus grand nombre d'employés serviront de base à la réparation du système, ce qui prendra des années.

« Cela demandera d'étendre nos programmes de formation et de revoir la manière dont nous accueillons les professionnels de la santé venant d'autres pays. Il faudra possiblement revoir aussi la manière dont nos médecins et nos infirmières praticiennes travaillent. »

Un enjeu électoral frustrant

L’urgentologue Alecs Chochinov, qui préside également un groupe de travail national chargé d'examiner l'avenir des soins d'urgence, note qu'il n'a jamais préconisé la fermeture des trois salles d'urgence, mais qu'il doute que leur réouverture soit la bonne approche.

L'un des principaux objectifs déclarés des réformes hospitalières des progressistes-conservateurs était de concentrer les ressources, plutôt que de les répartir dans plusieurs établissements.

« Je crois que nous avons raté la cible la première fois. [...] Ne regardons pas en arrière et attelons-nous à réussir cette fois-ci. »

Les progressistes conservateurs se sont également appuyés sur les conseils du médecin David Peachey, qui a préconisé la fermeture de trois salles d'urgence dans un rapport datant de 2015.

Le Dr Peachey, qui continue de suivre de près le système de santé de la province, s’est dit un peu frustré de voir que le plan de consolidation mis en place il y a plusieurs années est encore un enjeu électoral.

« En l'absence de données récentes et de nouvelles analyses, il est difficile de dire si la situation est la même aujourd'hui », dit-il.

Avec les informations d'Ian Froese