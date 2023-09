La sélection du jury au procès de Peter Nygard est reportée à Toronto

La Cour supérieure de l'Ontario a décidé de reporter à demain la sélection du jury au procès de l'ancien magnat de la mode Peter Nygard à Toronto. La sélection devait débuter ce matin. Les audiences doivent toujours commencer mardi prochain.

La défense explique à Radio-Canada que l'administration du tribunal a préféré attendre à jeudi avec l'arrivée d'un nouveau contingent de candidats au poste de juré, plutôt que de se contenter du groupe de citoyens qui étaient convoqués mercredi et dont le nombre s'épuise avec la composition d'autres jurys affectés à d'autres procès.

La sélection aurait dû débuter le 11 septembre, mais la défense avait demandé plus de temps pour se préparer après avoir appris quelques jours plus tôt que la Couronne avait réduit le nombre d'accusations de 11 à 6 et le nombre de plaignantes de 8 à 5.

Peter Nygard est maintenant inculpé pour 5 chefs d'agression sexuelle et un autre de séquestration. Les allégations des plaignantes seraient survenues il y a plus de 20 ans dans son ancien atelier de Toronto.

La nature des accusations n'a pas été spécifiée, comme toutes les autres d'ailleurs, à cause d'un interdit de publication, qui a été imposé dans cette affaire dès les début des procédures judiciaires en Ontario.

Le procès devrait durer 7 semaines.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard sera extradé aux États-Unis à la conclusion de ses trois procès en Ontario, au Québec et au Manitoba. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Peter Nygard est emprisonné au Centre de détention du Sud de Toronto depuis son transfert du Manitoba en Ontario en octobre 2021.

Il avait été arrêté à Winnipeg à la demande des autorités américaines qui réclament son extradition relativement à des accusations semblables aux États-Unis.

La libération sous caution lui avait été refusée au Manitoba puis en Ontario.

Peter Nygard est toujours le propriétaire de deux sociétés de vêtements, Nygard Enterprises et Nygard Properties, qui sont basées au Manitoba. Au total, neuf compagnies Nygard ont été mises sous séquestres.