Dépassement de la norme de nickel en Basse-Ville : « quelqu’un ment », selon Zanetti

Mardi au Salon bleu, à Québec, en remplacement du ministre de l’Environnement, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a laissé entendre que des avis de non-conformité pour le dépassement des normes de nickel dans l’air avaient été livrés au Port de Québec. Or, l’administration portuaire allègue ne rien avoir reçu de la sorte. Les partis d’opposition demandent des explications.

Il y a deux informations importantes. À quelle date ont-ils été émis, avant ou après le 29 août [date de la conférence de presse sur l’amélioration de la qualité de l’air NDLR], au Port de Québec ou à Glencore? Quand on va savoir ça, on va savoir qui ment dans cette histoire-là, est-ce que c'est le PDG du Port de Québec ou le ministre de l'Environnement lui-même , rétorque le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

C’est le même son de cloche du côté du Parti québécois. Il y a un problème dans la transparence du gouvernement et du ministère de l'Environnement sur la qualité de l'air des gens qui habitent un quartier , remarque le député Joël Arseneau.

Le Parti libéral s’en prend aussi au ministre de l'Environnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'assure-t-on que ça ne se reproduise pas? Si l'environnement était important pour François Legault, Benoît Charrette ne serait pas ministre , dénonce le chef intérimaire Marc Tanguay.

Le ministre Lamontagne affirmait une nouvelle fois, mardi, que son gouvernement ne prenait pas le dossier à la légère. Toute la question de la norme de nickel à Québec avec le Port, c’est une question qui préoccupe notre gouvernement , assurait-il.

Bris d'équipements chez Glencore

Les politiciens réagissaient ainsi à la confirmation, mardi soir, de la part de l’Administration portuaire de Québec (APQ), par courriel à Radio-Canada, que les dépassements à la norme de nickel mesurés par le ministère de l’Environnement venaient de ses installations. Et après vérifications, le Port est en mesure de dire que la minière Glencore serait fautive.

Ces dépassements sont attribuables principalement à des bris d’équipements et représentent donc des situations exceptionnelles, précise le directeur adjoint aux affaires publiques et contenus stratégiques de l’APQ, Frédéric Lagacé.

Ouvrir en mode plein écran Le port de Québec et le secteur industriel situé en Basse-Ville de Québec. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Selon lui, une nouvelle technologie est maintenant pleinement opérationnelle afin de manipuler le matériel de façon beaucoup plus délicate lors des transbordements.

En ce qui a trait aux avis de non-conformité évoqués par le ministre Lamontagne, Frédéric Lagacé est catégorique : le Port de Québec n’a reçu aucun avis de non-conformité du ministère de l’Environnement concernant des dépassements de la norme de nickel, écrit-il.

Pas d’avis sur le nickel

Par demande d’accès au ministère de l’Environnement, Radio-Canada a obtenu l’ensemble des avis de non-conformité envoyés au Port et à ses opérateurs entre 2020 et le début de 2023. Treize avis ont été remis et il n'y en a effectivement aucun qui touche la présence de nickel dans l’air dans la liste.

Pour ce qui est des avis concernant des émissions de particules dans l’air, deux d’entre eux réfèrent à des particules d’oxyde de fer et un autre à des particules de sucre.

Dans les avis, le Ministère évoque chaque fois de possibles sanctions, mais n'en a distribué aucune jusqu'à maintenant.

avec les informations d'Olivier Lemieux