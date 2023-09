Le changement climatique au coeur des discussions des municipalités en C.-B.

Les conséquences du changement climatique, à la fois sur les citoyens et les infrastructures, et les manières d’atténuer ses effets ont occupé la majeure partie des discussions de la seconde journée du congrès 2023 de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), mardi.

Les répercussions des feux de forêt sur les personnes bénéficiant de soins de longue durée constitueront un défi lors des étés à venir , a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Il a indiqué que 988 personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée ont été déplacées en raison des feux de forêt cette année, en comparaison aux 895 personnes évacuées en 2021.

Adrian Dix a ajouté que cette situation posait un problème particulier puisque les résidences de soins de longue durée mobilisent généralement moins de personnel l’été, ce qui engendre une pression supplémentaire sur les besoins de la province en matière de soins infirmiers.

Nous avons ajouté [près de 5000] infirmières, mais personne ne pense que c'est suffisant, personne ne pense que ça approche d'être suffisant.

Ouvrir en mode plein écran Selon le ministre de la Santé Adrian Dix, les feux de forêt engendrent une pression accrue sur le système de santé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les feux au coeur des discussions

D'autres séances du congrès de l' UBCM ont porté sur les lois entourant la gestion des catastrophes climatiques que la province introduira cette année et sur la préparation aux futures saisons de feux de forêt. Des fonctionnaires locaux et provinciaux ont notamment donné des conseils sur les mesures que les communautés peuvent prendre au cours de l'automne et de l'hiver.

Il faut avoir un plan B, car le plan A ne fonctionne jamais , a déclaré Paul Gipps, directeur général de la ville de West Kelowna, gravement affectée par les feux de forêt cet été.

Paul Gipps a encouragé les communautés et les districts régionaux à accélérer la mise en place de mesures de soutien et de logement pour les résidents évacués. Il a également incité les villes à effectuer davantage de simulations avec leurs centres d'opérations d'urgence pendant la saison basse, et à tester différents scénarios sur la vitesse à laquelle les feux pourraient se propager.

Il faut se préparer et prévenir les effets des feux de forêt, car lorsqu'ils se déclarent, tout arrive rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Le feu de forêt de McDougall Creek, qui a été découvert le 15 août 2023, a endommagé ou détruit 189 propriétés, dont la grande majorité dans la région de West Kelowna. (Photo d'archives) Photo : Ben Nelms/CBC

« La chaleur peut tuer »

La municipalité d'Ashcroft, située à environ quatre heures de route au nord-est de Vancouver, sait à quel point les feux peuvent se propager rapidement.

L’administration municipale a mis au point un système d'alerte et de réponse à la chaleur en 2018, après que des ordres et des alertes d'évacuation ont perduré dans la région de Thompson-Nicola pendant des semaines.

La mairesse Barbara Roden, lors d’une présentation pendant le congrès, a indiqué qu’un tel système de protocoles de communication, de politiques d'évacuation et d'opérations de gestion de la chaleur peut sembler imposant pour un village de moins de 2000 habitants.

Or, comme Ashcroft est l'une des rares communautés au Canada à se trouver dans un environnement désertique, Barbara Roden sait à quel point la chaleur peut être dangereuse. La chaleur n'est pas seulement agréable, elle peut tuer. Elle a tué des gens, et si nous n'agissons pas rapidement, elle continuera à tuer , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le changement climatique et ses effets sont au coeur des discours, conférences et échanges au congrès annuel de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Résolutions sur les conséquences climatiques

À l’approche de la sortie d’une saison des feux de forêt historique en Colombie-Britannique, l'adaptation aux urgences climatiques est de plus en plus présente à l'esprit des communautés, grandes comme petites.

Mercredi et jeudi, plusieurs résolutions seront débattues lors du congrès annuel de l’ UBCM concernant la gestion des feux de forêt et les réglementations d'urgence.

Une résolution présentée par la ville de Nelson demande à la province de créer un modèle de financement annuel pour les urgences locales.

D'autre part, West Kelowna recommande plus d’investissement pour le programme FireSmart, le District régional de la rivière de la Paix veut que la Colombie-Britannique augmente sa capacité d'équipement pour lutter contre les feux et Saanich demande plus de financement pour l’adaptation au changement climatique.

