En juin 2023, la Contre-amirale Josée Kurtz a été nommée commandante des Forces maritimes de l'Atlantique et de la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique.

Elle est donc la première femme responsable de la Marine royale canadienne (MRC) sur la côte est. Elle est aussi responsable de l'exécution des opérations courantes et nationales et de la direction des opérations continentales des forces armées canadiennes dans tout le Canada atlantique.

C'était un bon trois mois avec une bonne équipe , dit la Contre-amirale Kurtz.

Ce qui fait en sorte que quand j'ai des questions et que je ne suis pas certaine de choses, on me met à l'affût pour que je puisse prendre les bonnes décisions dans les délais qui sont nécessaires.

Ce poste lui permet d’effectuer un retour dans la communauté francophone d’Halifax et elle en est ravie. Elle est aussi bien contente d’être encore une fois la première femme à avoir obtenu ce poste. En 2009 Josée Kurtz est aussi devenue la première femme à être nommée au poste de commandement d’une frégate.

Josée Kurtz est devenue la première femme à commander un navire de guerre canadien et la première femme à être nommée commodore d'une force opérationnelle de l'OTAN. Photo : La Presse canadienne / Mike Dembeck

C'est important pour l’institution de la Marine canadienne, le signal que ça envoie aux jeunes femmes qui ont peut-être le désir de considérer la Marine comme carrière de savoir qu'il y a une opportunité, à plus long terme, dans des positions à plus haut niveau.

Même si elle est reconnue comme une pionnière, ce n’est pas ce qui la motive dans son nouveau poste.

C’est vraiment le désir de servir et de de contribuer aux forces armées canadiennes, à la Marine royale canadienne dans le but de servir notre pays , dit-elle.

Ce sont les gens avec qui je travaille qui me donnent le goût de venir travailler, puis je dirais aussi les défis uniques qui viennent avec une carrière militaire.

La femme originaire de Joliette au Québec s’est enrôlée en 1988. C’est un peu grâce à un voisin militaire qui chaque fois qu’il revenait de mission lui racontait toutes sortes d’histoires qui la fascinaient.

Elle s’est inscrite dans les cadets de la Marine, le seul élément des cadets de sa ville natale à l’époque. Puis elle s’est rendue dans un centre de recrutement. C’était il y a 35 ans.

Les Forces maritimes de l'Atlantique et la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique ont accueilli une nouvelle commandante le 20 juin. La Contre-amirale Josée Kurtz a pris ses fonctions en remplacement du Contre-amiral Brian Santarpia. Photo : Facebook/Josée Kurtz

Au début de sa carrière, elle ne pensait pas un jour être en porte de commandement, mais c’est vite devenu un but. C’est quelque chose que je valorise beaucoup , dit-elle. Je ne tiens pas ça pour acquis, c'est quelque chose qui vient me chercher, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment au jour le jour et je suis confortable dans l'environnement de commandement.

Pour Josée Kurtz être aux commandes c’est aussi savoir écouter et sous tirer le meilleur de ses équipes. Quand on les écoute, quand on leur donne la chance de donner leur opinion, ils le sentent , confie-t-elle. C'est là qu'ils redonnent et cette réciprocité, il faut la travailler, mais quand elle est là, c'est quelque chose qui est vraiment énergisant.

Avec les informations d'une entrevue à l'émission La Mouvée