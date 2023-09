Cinq Églises qui contestent les mesures sanitaires demandent un appel à la Cour suprême

Cinq Églises rurales du Manitoba qui souhaitent que certaines mesures sanitaires mises en place durant la COVID-19 soient déclarées invalides ont demandé un appel à la Cour suprême.

Un verdict rendu par la cour provinciale en 2021 tranche que les Églises avaient enfreint les restrictions nécessaires pour freiner la propagation de la COVID-19. Un premier appel a été rejeté par la Cour d’appel du Manitoba en juin dernier.

Les avocats des Églises affirment que la fermeture temporaire de leurs lieux de culte et leur réouverture avec une limite de capacité portaient atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Nous espérons que la Cour suprême du Canada reconnaîtra que les questions constitutionnelles entourant la fermeture des églises et la limitation des manifestations en plein air pendant une pandémie méritent l'attention et l'arbitrage de la cour , a déclaré l'avocate représentant le groupe, Allison Pejovic, dans un communiqué de presse publié mardi.

La demande indique que l'affaire offre l'occasion aux gouvernements qui seront confrontés à des crises de santé publique d'obtenir l'orientation juridique appropriée de la plus haute cour du Canada et de garantir que les restrictions imposées sont justifiables constitutionnellement.

Un pasteur, un diacre et un manifestant contre les restrictions sont répertoriés comme demandeurs de l'appel, en plus de la Gateway Bible Baptist Church, la Pembina Valley Baptist Church, la Grace Covenant Church, la Slavic Baptist Church et la Bible Baptist Church.

Deux églises de Morden impliquées dans l'affaire — la Redeeming Grace Bible Church et la Christian Church of Morden — ne sont pas incluses dans la demande à la Cour suprême.

Le Dr Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef provincial du Manitoba, est répertorié comme répondant à la demande aux côtés de la province et du Dr Jazz Atwal, médecin hygiéniste en chef provincial adjoint.

Dans sa décision d'octobre 2021, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, Glenn Joyal, a déclaré que les mesures de santé publique de la province étaient des limitations raisonnables aux droits garantis par la Charte dans le contexte de la pandémie.

Avec les informations de La Presse canadienne