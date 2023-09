Récoltes décevantes pour les producteurs de grains de la région

Les producteurs de grains du Saguenay-Lac-Saint-Jean demandent un soutien supplémentaire au gouvernement du Québec pour compenser l’été pluvieux qui a nui aux récoltes.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, leur représentant syndical, Pierre Murray, a expliqué que la saison estivale avait pourtant bien commencé avec beaucoup de chaleur, mais la situation s’est dégradée dès le premier juillet avec des pluies abondantes.

Quand la qualité des grains est moindre, les producteurs doivent les écouler sur le marché destiné aux animaux, ce qui est moins payant que celui destiné aux humains.

Ce manque à gagner s’ajoute aux effets de l’inflation et à la hausse du prix du carburant.

Depuis deux ans, c’est plus difficile. Il y a une explosion du prix des intrants et plus on est loin de la chaîne [d’approvisionnement], plus les intrants sont durs à faire venir. Le carburant aussi nous fait extrêmement mal. Les taux d'intérêt également.